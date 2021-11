Empresa troca geladeiras antigas por novas em comunidade de Sto.André

Matheus Moreira

Especial para o Diário



25/11/2021



A Enel Distribuição, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo, realizou ontem troca de 12 geladeiras na Vila João Ramalho, em Santo André. A ação é voltada ao consumo consciente e a eficiência energética, por isso a empresa substituiu refrigeradores antigos por novos. Os munícipes atendidos pelo programa não têm gasto com a troca do eletrodoméstico.

A ação, que faz parte do projeto Enel Compartilha Eficiência, atende clientes selecionados após diagnóstico energético sobre os equipamentos em uso nas residências dos consumidores. Para a analista de sustentabilidade da empresa, Ana Maranho, a ação é importante e visa a economia de energia. “Essas trocas não acontecem por acaso, nosso plano é proporcionar melhoria aos clientes. Geladeiras são equipamentos que ficam 24 horas ligadas, e ter um consumo consciente é sempre interessante”, disse.

As trocas acontecem por meio de entregas porta a porta. As novas geladeiras têm consumo médio 20% menor do que as antigas e vão ajudar no orçamento doméstico das famílias. Para Maria Araujo, 44 anos, que recebeu geladeira nova, a troca veio na hora certa e vai ajudar a evitar despesas. “É bom receber eletrodoméstico novo. No momento o preço da comida, da carne, está tudo muito alto. Então, trocar equipamento assim é quase impossível”, contou.

De acordo com Ana Maranho, a ação já trocou 2.010 geladeiras em diversas partes do Estado no ano e contou com investimento de cerca de R$ 4,3 milhões. Depois de Santo André, a ação irá contemplar moradores de São Bernardo. “A gente tem planos de ir direto para São Bernardo. A cada 15 dias analisamos o programa e algumas coisas podem mudar, mas, por enquanto, o cronograma é esse”, informou.

A desmontagem das geladeiras antigas e o tratamento de gases retirados será realizado pela distribuidora e as peças serão descartadas corretamente respeitando a legislação ambiental vigente.

Além dos refrigeradores, a empresa também atua na troca de lâmpadas antigas pelas de LED. O objetivo é o mesmo, diminuir o consumo e melhorar a eficiência energética. Segundo Ana Maranho, as trocas devem ser finalizadas no começo de 2022, e passará por todas as cidades do Grande ABC. “Vamos substituir cerca de 100 mil lâmpadas até o fim de janeiro do ano que vem. Já passamos por Rio Grande da Serra e por Ribeirão Pires, depois seguiremos para Mauá”, concluiu.