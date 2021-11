Sem Cantillo e Giuliano, Corinthians divulga relacionados para enfrentar Ceará

24/11/2021 | 20:50



O Corinthians divulgou nesta quarta-feira os relacionados para o confronto diante do Ceará. O técnico Sylvinho novamente não poderá contar com o volante Cantillo e o meia Giuliano, ambos entregues ao departamento médico. O duelo será nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O colombiano teve uma lesão de grau 2 diagnosticada no músculo posterior da coxa direita e não jogará mais em 2021. Já Giuliano, também com um problema na coxa direita, deverá voltar ao time no domingo, data do confronto frente ao Athletico-PR, na Neo Química Arena. Contra o Ceará, Sylvinho também não contará com Roni, suspenso.

Já Ruan Oliveira, que se recupera de uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo, completa a lista de ausências do clube para a próxima quarta-feira. Por outro lado, Willian volta a ser relacionado. Ele deverá iniciar o duelo entre os suplentes.

Com isso, a expectativa é que o treinador aposte em uma formação com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira, Du Queiroz, Renato Augusto e Roger Guedes; Jô, a mesma da vitória diante do Santos.

Na atividade desta quarta-feira, Sylvinho preparou um treino de marcação e posse de bola em campo reduzido. Na última parte do treinamento, os jogadores praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas de olho na partida.

Brigando diretamente por uma vaga na Fase de Grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América, o Corinthians inicia a rodada com 53 pontos.