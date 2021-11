Jesus marca, Manchester City vira sobre o PSG e lidera grupo na Liga dos Campeões

24/11/2021 | 19:20



Com grande atuação de Gabriel Jesus, o Manchester City derrotou o Paris Saint-Germain de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no City of Manchester Stadium, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O resultado, no entanto, agradou ambas as equipes, que carimbaram a classificação para as oitavas de final. O atacante brasileiro entrou no segundo tempo, mudou a partida e ainda fez o último gol do time inglês.

O resultado coloca o Manchester City como um dos favoritos ao título e o leva para a liderança do Grupo A, com 12 pontos, contra oito do PSG, que só se classificou porque o Club Brugge perdeu por 5 a 0 frente ao RB Leipzig, na Bélgica. Ambos ficaram com quatro pontos e disputam na última rodada um lugar na Liga Europa.

O Manchester City amassou o PSG durante todo o primeiro tempo. Foi um bombardeio em cima do goleiro Navas, que vinha contando com a sorte para segurar o 0 a 0, a começar pela intervenção de Kimpembe em tentativa de Rodri. Ele tirou a bola em cima da linha. E a pressão continuou. Após linda triangulação entre Mahrez, Gündogan e Bernardo Silva, Mahrez soltou o pé e viu Hakimi salvar, com a cabeça, o PSG. Logo na sequência, Gündogan, em um arremate de primeira, acertou na trave.

Apesar de contar com o trio formado por Messi, Mbappé e Neymar em campo, o PSG assistiu ao City jogar e só foi surpreender na segunda etapa, mais precisamente aos quatro minutos, quando Messi deixou Mbappé de cara para o gol. O francês mandou no fundo das redes. Mas foi só Gabriel Jesus entrar em campo para reverter a situação a favor do clube inglês. Com o atacante em campo, o City cresceu e deixou tudo igual com Sterling após cruzamento de Walker.

O jogo ficou aberto, mas Gabriel Jesus tratou de confirmar a vitória do Manchester City. Mehrez cruzou para Bernardo Silva, que ajeitou no capricho para o ex-palmeirense dar números finais ao duelo. Depois foi só segurar para confirmar a classificação e se isolar na liderança do Grupo A.

SPORTING VENCE - O Sporting encaminhou a classificação às oitavas de final ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1, em Lisboa. Pedro Gonçalves, duas vezes, e Porro marcaram para o time português. Malen descontou nos acréscimos.

A vitória levou o Sporting para nove pontos, na vice-liderança do Grupo C, que tem o Ajax em primeiro, com 15. Eles se enfrentam na última rodada, com o clube português precisando apenas de um empate para assegurar a vaga. O Borussia, em terceiro, tem seis.