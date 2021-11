Murilo Huff retorna às redes sociais após morte de Marília Mendonça: Vou focar agora

24/11/2021 | 17:10



O cantor Murilo Huff fez a alegria dos internautas nesta quarta-feira, dia 24, ao decidiu voltar às redes sociais após a morte de Marília Mendonça. Ainda abatido, ele abriu o coração e revelou que vai retomar a carreira.

- Estava ouvindo aqui no carro algumas músicas inéditas do nosso trabalho, que a gente gravou aqui em Goiânia. Uma das músicas seria lançada no último dia 13, mas obviamente nós cancelamento e não sabemos a nova data. Assim que eu souber eu venho contar pra vocês, disse nos Stories.

O sertanejo, que é pai do pequeno Leo, filho de Marília, ainda contou que seu foco agora é levar alegria aos fãs após a perda da Rainha da Sofrência.

- Ouvindo as músicas, fiquei feliz, vendo o resultado. Comecei a refletir sobre essa oportunidade que eu tenho de levar alegria, arrancar sorrisos, é nisso que eu quero focar agora. Em levar alegria, é o que eu sempre fiz, sempre tentei. Conto com o apoio de vocês, de quem gosta do meu trabalho. Foi feito com muito, muito carinho.