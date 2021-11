Inflação retira R$ 44,7 bi do comércio

24/11/2021 | 17:00



Após um ano parada na pandemia, a diarista Cláudia de Jesus Melo Silva acreditava que, com a volta das faxinas, conseguiria neste fim de ano trocar a TV por uma maior, de 40 polegadas. Também planejava comprar uma fritadeira elétrica. Mas a inflação devorou seus sonhos de consumo.

Mãe de cinco filhos, ela e o marido, que faz bico de pintura, somam cerca de R$ 2 mil por mês. Pouco sobra para gastos além do básico.

O aperto inesperado provocado pela disparada da inflação pelo qual a família de Cláudia e milhões de outras passam afeta o mais importante trimestre do ano para o varejo, o da Black Friday e do Natal. A piora em inflação, juros e renda deve retirar R$ 44,7 bilhões das vendas no período em relação ao cenário mais favorável projetado no começo do ano. É o que revela estudo feito, a pedido do Estadão, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

"A inflação e o remédio para combatê-la, o aumento dos juros, compõem um cenário de quarto trimestre preocupante para o varejo", diz o economista-chefe da CNC e responsável pelo estudo, Fabio Bentes.

Em janeiro, quando o mercado esperava inflação de 3,32% no ano e juros básicos de 3,25% (Boletim Focus do Banco Central), e o economista projetava juros ao consumidor de 40,8% ao ano e aumento real de 2,4% na renda, a expectativa do comércio era faturar R$ 792 bilhões entre outubro e dezembro (4,4% a mais do que igual período de 2020).

Com inflação beirando dois dígitos (9,80%), Selic a 9,25% (projeção para o ano), juros do crediário em 44% ao ano e queda real de 1,9% na renda, o economista calcula que a receita recue a R$ 747,3 bilhões (1,5% menor do que no último trimestre de 2020).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.