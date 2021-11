Moradora de São Bernardo reclama da falta de medicamento no Hospital Mário Covas

Especial para o Diário

Heitor Agricio



24/11/2021 | 17:05



Delmara Macedo de Souza, 40 anos, moradora de São Bernardo fez um transplante no rim há 21 anos e desde então usa diariamente micofenolato de sódio, medicamento para evitar rejeição do órgão transplantado. O remédio era disponibilizado pelo Hospital Mário Covas, em Santo André, equipamento gerido pelo governo do Estado, mas há dois meses ela relata ter dificuldade para encontrar o insumo.“Esse remédio é minha vida”.

A desempregada afirma já ter ido ao hospital e não encontrou o medicamento disponível, além de não ser atendida quando telefona para a unidade de saúde. “A gente liga lá, eles deixam a música tocando e não atendem”, reclama Delmara.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, responsável pelo hospital , afirma que é encarregada apenas por redistribuir o medicamento para as farmácias à medida em que os lotes chegam a São Paulo. A aquisição e distribuição é feita pelo Ministério da Saúde. A pasta também justifica que segue cobrando o órgão federal para recebimento deste e de outros medicamentos em falta.

Já o Ministério da Saúde assume a falta do medicamento e informa que a demanda da Secretaria de Saúde Estadual de São Paulo programada para outubro, novembro e dezembro está sendo atendida de modo parcelado por conta de atrasos ocasionados pela falta de ingredientes farmacêuticos para a produção do medicamento.