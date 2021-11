Dzeko marca dois e Inter de Milão encaminha classificação na Liga dos Campeões

24/11/2021 | 16:56



Com dois gols de Dzeko, a Inter de Milão encaminhou a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar o Shakhtar Donetsk por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira, no estádio Giuseppe Meazza, pela quinta rodada. O time italiano assumiu provisoriamente a liderança do equilibrado Grupo D.

Com dez pontos, a Inter de Milão pode confirmar a classificação ainda nesta quarta-feira. Para isso, o Real Madrid terá que vencer o Sheriff, na Moldávia. O clube espanhol tem nove, contra seis do adversário de logo mais. O eliminado Shakhtar é o último, ainda sem vencer, com apenas um ponto.

Caso a classificação seja confirmada, a Inter vai quebrar uma sequência negativa de nove temporadas sem conseguir chegar às oitavas de final, sendo eliminada na fase de grupos nas últimas três edições e nas outras seis sequer se classificou para o torneio. A última vez foi em 2011/2012, quando perdeu nas oitavas para o Olympique de Marselha.

O domínio da Inter foi total. O primeiro tempo foi mais equilibrado, mas o placar não foi alterado. O time italiano chegou a marcar com Perisic, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou o gol. Recheado de brasileiros, o Shakhtar não arriscou e focou todas as suas forças na marcação.

A tática vinha dando resultado apesar da pressão imposta pela Inter, que voltou a ter um gol anulado, desta vez, de Lautaro Martínez. O árbitro pegou uma falta em cima de Dodô. Mas o clube ucraniano sentiu e acabou dando espaço para a Inter, que foi fatal.

Aos 15 minutos, Perisic cruzou para Darmian, que chutou em cima da marcação. A bola sobrou para Dzeko abrir o marcador. O jogador bósnio ampliou aos 21 ao acertar uma bela cabeçada em mais um cruzamento de Perisic. O Shakhtar só se soltou no fim, mas já era tarde para evitar a derrota.

AJAX 100% - O Ajax segue impressionando na atual temporada da Liga dos Campeões. O time holandês chegou aos 15 pontos, na liderança isolada do Grupo C, ao bater o Besiktas por 2 a ,1, com direito a show de Haller, autor dos dois gols. Ghezzal, de pênalti, fez para o clube turco.

Já classificado, o Ajax aparece como uma das sensações do torneio, muito por estar com 100% de aproveitamento. O Besiktas, por outro lado, continua sem pontuar. Mais tarde, também pelo Grupo C, Sporting e Borussia Dortmund se enfrentam em Lisboa. Ambos somam seis pontos.