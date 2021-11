Yá Burihan revela condições de limpeza da casa do De Férias com o Ex: Absorvente na pia

24/11/2021 | 16:10



Participar de um reality show pode ser um tanto quanto desafiador, afinal, conviver com pessoas que você não conhece e, de quebra, compartilhar o mesmo espaço é barra pesada. Yá Burihan, por exemplo, gravou um vídeo para o canal do YouTube falando sobre os perrengues do De Férias com o Ex Brasil que a MTV não mostra. A ex de Lipe Ribeiro entregou que a limpeza da casa era feita pelos próprios participantes e, por isso, não era das melhores.

- Louça e comida é tudo por responsabilidade nossa. A gente que cozinha tudo, café da manhã, almoço e janta. A gente que lava a louça. Inclusive, isso é motivo de muita briga, só que não vai ao ar porque não é uma briga interessante, né, de ex, de nada. Mas, cara, porque tem gente que não lava um copo. Tudo que usa larga lá. Gente, vocês não têm noção, a gente já achou absorvente na pia, sunga na pia, uma zona. E o povo leva tudo pra tudo quanto é lugar, deixa tudo espalhado, tudo sujo. Estressa, tá? Vou falar que é complicado, disparou.

No mesmo vídeo, Yá contou como funciona os encontros do reality:

- O tablet toca e eles já avisam logo em seguida qual é o tipo de date. Se é com roupa de banho, se é pra levar protetor, se é pra ir com tênis, se é pra ir sem tênis, e em quanto tempo a gente sai. Normalmente, é uma hora ou duas horas que você tem pra se arrumar. Quando a gente acabou de acordar, eles dão um tempinho maior que é pra gente comer alguma coisinha, se arrumar e sair. Não sei se vocês lembram do date que eu dormi fora da casa, que foi um acampamento. Eles não falaram que a gente ia dormir fora da casa, eles só falaram: Roupa normal para um date. Gente, eu fui de salto e era um acampamento. Era areia, barraca, aí a produção teve que ir lá na casa buscar escova de dente. Escovei dente, assim, tipo acampamento mesmo, latinha, água...