César Filho revela que o filho passou em terceiro lugar na universidade

24/11/2021 | 16:10



Pensa em um paizão pra lá de orgulhoso... esse é o César Filho. Tudo porque o apresentador fez questão de comemorar publicamente em sua conta nas redes sociais que seu filho, Luigi César de apenas 17 anos de idade, passou em terceiro lugar no vestibular.

O apresentador mostrou nas fotos que a família ficou realmente em festa depois do resultado e ao lado da esposa, Elaine Mickely, de Luigi e de Luma, os três posaram sorridentes para as fotos. Na legenda da publicação, César escreveu:

Dia de agradecer a Deus pela vida e pela vitória do Luigi. Em um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, ele foi aprovado. Mais do que isso, ficou em terceiro lugar, na Link SB!!! Parabéns, filho!!! Você se dedicou tanto e agora colhe o fruto de seu sonho, merecidamente. Sua Fé sempre esteve com você!!! Estamos todos, Elaine, Luma & eu, muito felizes pela sua realização. Que seja apenas o início de uma trajetória repleta de prosperidade!!! O melhor ainda está por vir!!