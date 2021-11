Sheila Mello fala sobre suposto romance com Jean-Claude Van Damme

24/11/2021 | 16:10



O suposto affair entre Sheila Mello, ex-dançarina do É o Tchan!, e Jean-Claude Van Damme ainda gera curiosidade nos internautas. Para quem não sabe, os dois se conheceram no palco do Domingo Legal em 2001, quando o ator estava de passagem pelo Brasil. No programa, eles dançaram juntos a música, Dança da Motinha e o artista pareceu encantado pela loira.

Na última terça-feira, dia 23, a musa então abriu uma caixinha no Instagram para que os seus seguidores questionassem sobre a vida dela. Obviamente, o tópico Jean-Claude apareceu por lá, com um usuário perguntando se o ator e Sheila tiveram algo.

Não. Eu namorava o Alexandre [Pires] na época. Ele é muito figura, esclareceu.

A paulista ainda contou sobre a separação de Fernando Scherer, o Xuxa da natação, com quem foi casada até 2018 e tem uma filha, Brenda, de oito anos de idade.

Não existe mais o marido e mulher há anos, mas o amigo está mais firme do que nunca, revelou.