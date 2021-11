MC Melody rebate comentários de Anitta: Sobre inventar fake news aprendi com você

24/11/2021 | 15:11



Anitta participou do PodCats, comandado por Virgínia Fonseca e Camila Loures, falou sobre o que pensa sobre a carreira de MC Melody.

- Eu acho que ela é o o próximo ícone brasileiro. Nem sei se poderia estar falando isso, mas é só ter um pouquinho mais de direcionamento, começou a funkeira.

E, em seguida, ela ainda lembrou a fala de MC Melody dispensando Anitta como sua empresária.

- Sim, eu já falei, mas ela disse que não quer pois é maior do que eu. Está tudo bem. Está tudo bem porque não sou rainha do universo, outras pessoas podem fazer o ícone do Brasil.

- Eu acho que ela tem talento, ela é muito bonita. Ela canta. Se ela se esforçar para cantar. Bem. Profissional. Sem ser para fazer comédia, piada. Mas acho que tem que ter a estratégia certa, né. Ficar inventando fake news não vai ser levada a sério, na minha opinião, disse a cantora.

MC Melody, por sua vez, não deixou barato e resolveu rebater os comentários da Girl From Rio nas redes sociais nesta quarta-feira, dia 24 - a menina, 14 anos de idade, ainda afirmou que segue sendo fã da artista.

Eu nunca falei que sou maior que você. Falei que serei maior que você um dia. Sobre você me agenciar, sempre falei que adoraria, mas se fosse agora, porque daqui a 4 anos, não sei, mas creio que meu nome já será maior que o seu. Sobre inventar fake news, aprendi com você vendo seus lançamentos. Agradeço pela parte dos elogios e respeito sua opinião no resto até na parte que me esnoba. Não ligo, pois no fundo sei que você também é minha fã. Assim como eu sou sua, te amo, finalizou.