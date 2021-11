André Gonçalves vai cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica

24/11/2021 | 15:10



Logo depois que a prisão do ator André Gonçalves foi noticiada nesta terça-feira, dia 14, por conta de um processo movido pela ex-esposa, a atriz e jornalista Cynthia Benini, o jornal Extra divulgou que o ator cumprirá a pena em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

O André vai cumprir a [prisão domiciliar], tendo em vista que está desempregado e não tem como arcar com a dívida nesse momento. Retomando a vida profissional, ele vai continuar arcando com as pensões. Tudo o que ele mais quer é voltar a trabalhar e cumprir as responsabilidades como pai, afirmou Sylvio Guerra, advogado do artista, ao site.

O ator, que foi demitido em 2016, deve cerca de 350 mil reais em pensão alimentícia para filha de 18 anos de idade, fruto do relacionamento que teve com Cynthia. Diante disso, Gonçalves ficará 60 dias com a tornozeleira. No entanto, ainda segundo o Extra, como o processo se deu em Santa Catarina e o ator mora no Rio de Janeiro, ele ainda não foi notificado e aguarda o mandado.

Os juízes vinham acolhendo nossas ponderações e provas, de que sem emprego ele não tem como arcar com a pensão integralmente. Mas neste período ele nunca deixou os filhos totalmente desemparados. Sempre que faz um trabalho, ele paga alguma coisa, mas não o valor integral. O que ele arrecadava nos eventos depositava o que podia. Mas nesse momento ele não tem condição de pagar [a dívida], completou o advogado.

Já Benini, assim que soube da decisão da Justiça, usou as redes sociais para refletir:

Nada melhor que colocar a cabeça no travesseiro e poder agradecer a Deus por ser leal aos princípios morais e éticos.