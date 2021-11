Velório de Suely Nogueira reúne políticos da região

Especial para o Diário

Heitor Agricio



24/11/2021 | 14:29



O velório da Vereadora Suely Nogueira, que faleceu aos 64 anos na tarde de ontem está sendo realizado no 1º andar da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e teve inicio às 10 horas da manhã.

O local está sendo visitado por diversas pessoas que foram se despedir da vereadora, entre elas amigos, familiares e colegas de trabalho como vereadores e secretários municipais. Entre os presentes estava o deputado estadual Thiago Auricchio(PL) , que chegou muito emocionado ao velório acompanhado por sua mãe.

Segundo apuração do Diário, o sepultamento está agendado para as 16 horas no Cemitério das Lágrimas localizado na Rua da Eternidade em São Caetano do Sul.