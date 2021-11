Tite e comissão técnica da seleção vão ver jogos in loco na Europa e no Catar

24/11/2021 | 13:45



Com a seleção brasileira classificada para a Copa do Mundo, o técnico Tite e sua comissão técnica vão usar o último mês do ano para observação de jogadores. Eles estarão divididos em oito jogos na Europa e quatro no país-sede do próximo Mundial entre os dias 1º e 12 de dezembro.

Na agenda estão partidas do Lyon, Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United, Liverpool e Chelsea, além da Copa da Arábia no Catar de teste em estádios da Copa.

Por causa da pandemia da covid-19, há quase dois anos que Tite e seus fiéis escudeiros não acompanhavam os jogadores da seleção brasileira que atuam na Europa in loco. A volta começa no dia 1° de dezembro, em Lyon x Reims, com o auxiliar Cleber Xavier e o preparador físico Fábio Mahseredjian no estádio. Estão agendadas também visitas aos centros de treinamento.

"Como muitos profissionais em diversas áreas, nos readaptamos em um momento difícil do mundo para seguirmos com o monitoramento dos atletas. Hoje, com o avanço global da vacinação e a abertura das fronteiras, vamos retomar com o que entendemos ser o ideal para as análises dos jogadores monitorados, além de poder voltar a visitá-los nos centros de treinamento e estreitar os laços de colaboração com as comissões técnicas dos clubes", comentou Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira.

O técnico Tite acompanhará jogos presencialmente, porém, no Catar. Ele estará ao lado de Juninho e do auxiliar César Sampaio nas quatro partidas das quartas de final da FIFA Arab Cup, disputadas entre os dias 10 e 11 de dezembro.

"Do ponto de vista técnico, é uma oportunidade de observar oito seleções com possibilidades de enfrentamento numa primeira fase de grupos da Copa do Mundo. São equipes que vêm evoluindo e merecem a nossa atenção", disse Tite.

"Em janeiro, tive a oportunidade de conhecer algumas instalações e agora temos um direcionamento mais concreto do que queremos, porém, com outras novas opções para escolha. É um processo longo, que requer muita atenção e o envolvimento de muitas áreas. Por isso a presença do Tite nessa viagem também é fundamental para uma futura definição do nosso base camp", enfatizou Juninho.

A comitiva da CBF presente nessa visita ao Catar terá, ainda, Guilherme Ramos (fisiologista), Luis Vagner Vivian (gerente), Hamilton Correia (administrador) e Aloísio Rocha (chefe de segurança).

Confira a programação de observações:

1/12 - Lyon x Reims - Cleber Xavier e Fábio Mahseredjian

5/12 - Barcelona x Real Betis - Cleber Xavier e Fábio Mahseredjian

7/12 - PSG x Brugge - Matheus Bachi e Thomaz Araújo

8/12 - Manchester United x Young Boys - Matheus Bachi e Thomaz Araújo

8/12 - Juventus x Malmo - Cleber Xavier e Fábio Mahseredjian

10/12 - FIFA Arab Cup - Quartas de final (dois jogos) - Juninho Paulista, Tite e César Sampaio

11/12 - FIFA Arab Cup - Quartas de final (dois jogos) - Juninho Paulista, Tite e César Sampaio

11/12 - Chelsea x Leeds - Matheus Bachi e Thomaz Araújo

11/12 - Liverpool x Aston Villa - Cleber Xavier e Fábio Mahseredjian

12/12 - Real Madrid x Atlético de Madrid - Matheus Bachi e Thomaz Araújo