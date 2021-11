Doria anuncia flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos a partir do dia 11

Especial para o Diário

Heitor Agricio



24/11/2021 | 13:39



Na tarde dessa quarta-feira, 24, o Governo do Estado de São Paulo anunciou que dará inicio a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 11 de Dezembro. O anúncio foi realizado em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

O governador de São Paulo, João Doria afirma que o uso das máscaras em locais fechados, incluindo estações de trens e metrôs a céu aberto se manterá obrigatório, assim como nos transportes públicos.

Doria ainda comenta que 75% da população do Estado estará totalmente vacinada com até a data da flexibilização. "O Estado de São Paulo deve alcançar 75% de pessoas com as duas doses da vacina. Até o dia 30 de novembro esse número deve superar os 80% de cobertura vacinal", afirma o governador.

Além da flexibilização Doria também anunciou uma campanha de reforço à vacinação entre o dia 1º e o dia 10 de dezembro. A ideia é incentivar a população faltosa a se vacinar e reforçar a importância da aplicação da terceira dose.

No dia 8 de novembro, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC decidiu de maneira unânime manter o uso obrigatório de máscaras na região até janeiro de 2022. A decisão sobre a obrigatoriedade será reavaliada na primeira assembleia do ano que vem.