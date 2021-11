Selena Gomez agradece indicação ao Grammy 2022: Sou eternamente grata a cada um de vocês

24/11/2021 | 12:10



A lista de indicados ao Grammy 2022 foi divulgada na última terça-feira, dia 23! Depois disso, algumas artistas agradeceram as nomeações nas redes sociais.

Selena Gomez usou o Instagram para comemorar a indicação de seu álbum, chamado Revelación:

Vocês estão brincando comigo?! Revelación foi indicado para o Grammy! Este projeto é tão especial para mim por tantos motivos e eu não poderia ter feito isso acontecer sem esta incrível equipe de pessoas ao meu lado. Sou eternamente grata a cada um de vocês ?e, claro, meus fãs.

Já a cantora Olivia Rodrigo também festejou as sete indicações que recebeu ao Grammy. Também no Instagram, a cantora escreveu:

Acordei esta manhã com sete indicações ao Grammy. Quando eu era mais jovem, minha família morava a poucos quarteirões do Staples Center, onde acontecia o Grammy todos os anos. Eu sempre andava para fora da arena e olhava para as placas no chão com todos os nomes dos vencedores maravilhados. Eu fui ao museu do Grammy em muitos dos meus fins de semana livres. Fiquei tão fascinada com a história do show e todos os músicos incríveis que o compunham. Muitos sonhos se tornaram realidade para mim este ano, mas este é provavelmente o mais significativo. Obrigada a todos que acreditaram em mim e apoiaram as canções que escrevo. E obrigada a Academia de Gravação pelo reconhecimento. Eu estou mais do que agradecida. Verdadeiramente um dia que nunca esquecerei. Tão grata.

E não para por aí! Na mesma rede social, Taylor Swift apareceu cantando em um vídeo e publicou a seguinte legenda sobre a indicação do seu álbum, Evermore:

Sem problemas hoje, apenas champanhe. Eu queria compartilhar este vídeo com vocês, de quando Aaron Dessner e eu estávamos fazendo nossos ajustes para o vídeo e havia um piano, então isso realmente aconteceu. Tão empolgada que Evermore foi homenageado assim. Parabéns a todos os nossos colegas nomeados!!