André Gonçalves fala sobre dívida de mais de 350 mil reais em pensão alimentícia para filha, Valentina Benini: Não parei de pagar em 2007

24/11/2021 | 12:10



André Gonçalves utilizou o seu perfil nas redes sociais na última terça-feira, dia 23, para esclarecer as informações sobre a sua dívida de mais de 350 mil reais para sua filha, Valentina Benini, em pensão alimentícia.

Ele retificou a notícia de que estaria sem cumprir com as suas obrigações perante à lei desde 2007, afirmando que até 2016 ainda estava contratado pela televisão e o valor era descontado de seu salário.

Atenção jornalista do Globo e do IG mentira não vale. Não parei de pagar em 2007 até porque fui contratado ate 2016 na TV... Pensão descontada diretamente da folha de pagamento na época, escreveu o ator na legenda da publicação no Instagram.

Lembrando que, segundo o colunista Leo Dias, o artista tem até 60 dias para se apresentar à Justiça.