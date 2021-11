Portal europeu de comparação de odds em tempo real chega ao Brasil

Da Redação

24/11/2021 | 11:55



As casas de apostas invadiram o Brasil. Hoje, existem diversas opções de plataformas online disponíveis para os apostadores nacionais. Porém, é necessário ter um bom suporte por trás disso tudo, o que torna fundamental trabalhos como o do Odds Scanner. O portal chega ao País com o objetivo de se tornar uma sensação, assim como já é na Europa.

Na prática, a ferramenta mostra odds em tempo real das casas de apostas mais confiáveis. Também oferece diversas funcionalidades para os leitores, sendo um facilitador para os apostadores. É possível, por exemplo, aprender como funciona de fato o mundo das apostas esportivas, desde os conceitos básicos até os mais avançados, aumentando, assim, as probabilidades de ganhos com dicas e estratégias e contribuindo para facilitar seu dia a dia no segmento.

Odds Scanner: como funciona o site

Nas apostas, especialmente no setor de esportes, é fundamental comparar as probabilidades. Afinal, definem os valores das odds, o retorno de uma aposta e a possibilidade que ela ocorra. Estes valores podem variar entre as casas, e mesmo que pareça pouca a diferença, no final do mês é fundamental.

Essa é uma das funções mais procuradas no Odds Scanner, que faz esse trabalho de comparativos de probabilidade. A empresa ainda oferece muito mais aos leitores, buscando realmente facilitar a vida dos apostadores com as tarefas fundamentais para o segmento.

Um dos trabalhos feito pelo portal é a elaboração de artigos e guias especiais. Essa função é importante para todos os tipos de apostadores, desde iniciantes até experientes, já que as apostas esportivas estão sempre em evolução. Os especialistas da Odds Scanner criam diariamente conteúdos bem elaborados, de forma direta, porém didática, de fácil entendimento para o público.

Outro setor importante que vale ressaltar no portal é a agenda. Nela, competições de todo o mundo são organizadas por data, facilitando a busca de quem procura quais são os duelos do dia ou da semana, para se programar para assistir ou apostar. Além disso, é possível conferir os confrontos já terminados ou em andamento, com atualizações ao vivo do que ocorreu ou está acontecendo na partida.

Além de todas as funções citadas, um setor que cresce cada vez mais, principalmente no público brasileiro, é o dos prognósticos, que também estão presentes no Odds Scanner.

Sessão Prognósticos

A tarefa da sessão Prognósticos é encontrar uma entrada com boas chances de acontecer, porém, com odds competitivas. As odds são o que definem os valores de retornos de uma aposta. Portanto, quanto mais alta for, maiores são os possíveis lucros, porém, as probabilidades de êxito são menores.

Para facilitar a busca pela entrada ideal, com odds interessantes que também tenham uma boa probabilidade de êxito para a aposta, a sessão Prognósticos é fundamental. É aí que entram as análises, com os prognósticos elaborados pelos especialistas do Odds Scanners.

Os profissionais estão sempre ligados em tudo o que rola no mundo dos esportes e das apostas, encontrando boas opções e entradas e disponibilizando nos prognósticos pré-jogo. Portanto, não perca tempo, acesse o Odds Scanners e fique por dentro de tudo o que rola no universo das apostas, com dicas para apostar nos principais campeonatos do Brasil e do mundo, tudo de forma totalmente gratuita.