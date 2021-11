Por R$ 116: seguro online tem planos para motoristas de Uber, 99 e outros apps

Da Redação

A Youse é uma plataforma de seguros 100% digital. Por meio de seu site ou app, é possível escolher a modalidade da cobertura e também personalizá-la.

Agora, de acordo com a Youse, motoristas de aplicativos (como Uber e 99) podem economizar ao escolher o seguro, de acordo com sua preferência e necessidades. As opções são variadas e vão da proteção somente para “perda total” a todo tipo de batida, além de acidentes com passageiros, roubo, furto e uma grande variedade de assistências.

Considerando o perfil de um homem de 38 anos, o seguro mais simples tem valor a partir de R$ 116,75 por mês para um Onix Hatch JOY 2017. O cliente também pode contratar todas as coberturas e assistências que quiser e ter um produto mais completo, essa alteração pode ser feita a qualquer momento direto no app.

Os valores do seguro podem variar de acordo com o perfil do cliente e o cliente pode receber até 50% de desconto, em média, sobre o preço cheio caso seja considerada a classe de bônus.

“Um de nossos diferenciais é que não temos um produto específico para motoristas profissionais, o que possibilita que a cobertura oferecida seja igual à de condutores comuns, de alta qualidade e sem restrições, independentemente do propósito de utilização do automóvel pelo usuário”, comenta Nicolas Ferrara, Gerente de Produto da Youse.

O que levar em conta

“Para esse perfil específico de cliente, que não tem o automóvel apenas como seu meio de condução, mas como sua principal fonte de renda, é muito importante contar com assistência de ‘Carro Reserva’. Assim, caso ocorra qualquer imprevisto, ele continua com a possibilidade de trabalhar”, recomenda Ferrara.

“Outro item essencial é a Assistência Automóvel, que contempla os serviços de Reboque, Auto Socorro, Pane Seca e Troca de Pneus, oferecendo atendimento para situações emergenciais e garantindo que o cliente possa rodar novamente com seu carro o mais rápido possível”, completa.