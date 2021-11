Obituário - 25 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/11/2021 | 00:05



Dorival de Almeida

(Ribeirão Pires, 3-2-1951 – São Bernardo, 21-11-2021)

Cabelos longos, sempre de terno bem cortado, dentro da moda daqueles anos 60 e 70, Dorival mais parecia um cantor de iê-iê-iê do que repórter-fotográfico. Em 1968, num show de Roberto Carlos na Praça Lauro Gomes, Centro de São Bernardo, Dorival foi ao palco para esperar o astro quando as fãs o confundiram com um cantor da Jovem Guarda e quase o puxaram para o chão da praça.

Aquela cena tornou-se inesquecível, e sempre era lembrada pelos colegas do Serviço de Imprensa da Prefeitura, onde Dorival foi admitido mocinho e ali se aposentou, com passagens ao mesmo tempo pelo Diário.

Os grandes acontecimentos municipais dos anos 60 e até o início do ano 2000 foram registrados por Dorival. Muitas das fotos, inclusive as do show do Rei Roberto, fazem parte da Seção de Memória da cidade.

Dorival era filho de Silvio de Almeida e de Etelvina Capeli de Almeida. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Parte aos 70 anos. Foi sepultado no Jardim da Colina. Deixa esposa, Maria Zélia da Silveira Almeida, e os filhos Rodrigo e Leandro.



SANTO ANDRÉ

Raul José Lopes, 92. Natural de Cajobi (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Odila de Souza Sales Bonjovani, 86. Natural de Joanópolis (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nair Marques de Godoy Castaldelli, 84. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Pensionista. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Paz, em Paraguaçu Paulista.

José Karaskas Filho, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Diva, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Ivone Monteiro, 81. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicto Raymundo de Andrade, 75. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Naul Teixeira Bernardes Neto, 72. Natural de Votuporanga (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Contador. Dia 21, em Santo André. Cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga.

Estelita de Oliveira Nazinho Devienne, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Celina Hirome Arakaki Koga, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alex Emerson Barreto de Mendonça, 36. Natural de Corumbá (Mato Grosso). Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Rio, em Guarulhos (São Paulo).



SÃO BERNARDO

Maria Inês Colognesi Beil, 80. Natural de São Caetano. Residia na Vila Valença, em São Vicente (São Paulo). Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Darci Casa de Menezes, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Clevino Eloy Teixeira, 77. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Maria de Jesus Benides, 77. Natural de Gondeúba (Bahia). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Roberto Menocci, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Manuel Soares de Oliveira, 71. Natural de Junqueirópolis (São Paulo). Residia no bairro Zanzalá, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Edson Rubens Demitroff, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Rosane das Mercês Assunção, 67. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Antunes da Silva, 65. Natural de Mato Verde (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Cirino Rosa do Nascimento, 65. Natural de Queimadas (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Elza Josefa Teixeira, 65. Natural de Lagoa do Itaenga (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Osmar de Souza Imparato, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Porto Novo, bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Alilia Gomes Soares Pereira, 55. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Marcos Roberto de Lima, 50. Natural de São Paulo, Capital. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Jurci Silva Rocha, 50. Natural de Ibicui (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Victor Hugo Narciso Carrilho, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Matheus Henrique Moura de Castro, 19. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Rita Cíncea Leite, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Jesuína Dias do Vale, 85. Natural de Macarani (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Mercedes Baccaro Steca, 80. Natural de Monte Castelo (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Vale da Paz.

João José Pestana, 77. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Melania da Silva, 45. Natural de Lagoa da Canoa (Alagoas). Residia na Vila Constança, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Cintia Aparecida de Sousa, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Vale da Paz.

Rayane Cristina Silva, 24. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Ferrari Gerizani, 85. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ivan Cristóvão Midoli Vieira, 59. Natural de Rio Grande da Serra. Residia na Estância Nobless, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

José Antonio de Siqueira Nunes, 78. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

José Edson Galindo dos Santos, 73. Natural de Cerqueira (Paraná). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Diógenes Vanderlei Malta, 71. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Simone Aparecida Diniz, 49. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.