Na região, 2 milhões já estão totalmente imunizados contra o novo coronavírus

Anderson Fattori



24/11/2021 | 09:25



As cidades do Grande ABC superaram ontem a barreira dos 2 milhões de pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19. Somadas as vacinas de segunda dose com os fármacos da Janssen, que é de aplicação única, foram ministrados 2.001.395 imunizantes desde o início da campanha, o que equivale a 68.4%da população geral e 95,7% levando em consideração apenas o publico com 18 anos ou mais.

Ontem foram aplicadas mais 16.210 vacinas no Grande ABC, sendo 884 referentes à primeiradose,8.891à segunda e 6.435 ao reforço, que já é realidade para 247.019 moradores, ouseja, 11,8% da população adulta.

Os boletins das prefeituras informaram morte de mais nove pessoas em razão da Covid, sendo três em Santo André, três em Diadema, duas em São Bernardo e uma em São Caetano. Com isso, o total de vítimas fatais subiupara10.471.Em relaçãoaos infectados,foram confirmados mais 158 casos, com 269.520 no total, sendo que 254.016 estão recuperados