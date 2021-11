Bianca Andrade comenta boatos de traição por parte de Fred e desabafa: - Querem tirar a minha paz

24/11/2021 | 09:10



Parece que Bianca Andrade já está farta dos boatos que, vez ou outra, cercam seu relacionamento com Fred, do canal Desimpedidos. A influenciadora, conhecida como Boca Rosa, usou suas redes sociais para rebater os rumores de que o pai de seu filho a teria traído durante uma viagem a negócios - especulação que já havia sido desmentida tanto por Fred quanto pela assessoria do casal.

Através dos Stories do Instagram, Bianca comentou brevemente sobre o ocorrido e garantiu que o casal está bem, rebatendo algumas das afirmações que circularam nas redes sociais:

- A verdade é que não tem muito o que falar. Foi uma coisa criada, baseada em nada. Não tem profissionalismo, não tem prova, não tem nada. Um monte de gente fica ali comentando a troco de nada. A gente está de boa, já se posicionou. A gente não tem nada a dever, nem ele, nem eu. Falaram que era porque ele estava viajando, estava em uma balada. Eu também tava na balada o fim de semana inteiro, fui em três baladas seguidas. Trabalhei muito.

Na sequência, Boca Rosa desabafou sobre estar cansada de rumores sobre seu relacionamento com Fred, pedido que os internautas deixe a família viver em paz:

- Você tem um relacionamento. Não é onde você está que vai influenciar isso. É a conversa, é a troca, se você está afim de estar com a pessoa ou não. Enfim, deixem a gente em paz. Temos um bebê de quatro meses, a gente está de boa, vivendo nossa vida. Não estamos perturbando ninguém. Chega. Uma hora isso estressa, cansa, desgasta. Sei que tem umas pessoas que se empenham em tirar a minha paz, mas elas não vão conseguir. Estou em uma fase gostosa, uma fase tranquila.

A influenciadora ainda garantiu que já conversou com seus advogados e assessores, afirmando que caso boatos do tipo continuem a circular nas redes sociais, o casal irá tomar as devidas providências.

A suposta traição havia sido apontada por internautas depois que uma página de fofoca nas redes sociais publicou um vídeo do youtuber dançando próximo a três mulheres durante uma viagem a negócios, no Qatar. Diante disso, internautas não só apontaram uma infidelidade como também especularam que o casal estava vivendo um relacionamento aberto - informação que havia sido desmentida pelos pais de Cris em outubro.