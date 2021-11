Estado tem recorde na abertura de empresas

Simpi



24/11/2021 | 09:00



“Em meio à inflação em alta e outras questões nacionais, o Estado de São Paulo segue sendo a locomotiva do Brasil neste momento de retomada, com esforço e inúmeras iniciativas”, afirma Patrícia Ellen da Silva, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo em entrevista exclusiva ao programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, que pode ser visto no YouTube. Segundo ela, o Estado de São Paulo registrou recorde de abertura de empresas de janeiro a outubro deste ano, com 236 mil. “É o maior número anual da história, ultrapassando o recorde anterior, de 2019”, compara.

Entre os principais desafios para alcançar este resultado, segundo Patrícia Ellen, estavam a redução de burocracia para abertura e gestão de empresas, além do alto custo e dificuldade de acesso a crédito. “Criamos então o Balcão Único, sistema on-line de abertura de empresas em uma hora e com isenção da taxa. Aumentamos a oferta de microcrédito do Banco do Povo com redução de taxas e criamos a linha Nome Limpo, prestes a entrar em operação”, explica. Ela destaca ainda o Bolsa Empreendedor, com 100 mil vagas voltadas aos pequenos estabelecimentos. De acordo com a secretária, o plano de retomada econômica do governo do Estado tem base em cinco pilares:

Crescimento – consiste em avaliar a vocação econômica de cada região, polos de desenvolvimento e arranjos produtivos locais para impulsionar a retomada. “Fizemos missões internacionais para atrair investimentos. A expectativa de crescimento para o Estado até fim do ano é de 7,5%”, estima.

Investimento – lançamento do Pró-São Paulo, com previsão de R$ 50 bilhões em dois anos, destinados a mais de 8.000 obras e expectativa de 300 mil empregos diretos.

Fomentar o empreendedorismo – com prioridade aos setores mais impactados pela pandemia.

Empregos – com meta de gerar mais de 1 milhão de vagas formais em 2021.

Inclusão – “Um olhar criterioso a quem mais precisa, por exemplo, o número de mulheres que perderam emprego é maior em relação aos homens”, explica.

Ainda de acordo com Patrícia Ellen, todos que receberem auxílio do governo precisam, em contrapartida, passar por qualificação profissional e se formalizarem no mercado.

Fórum global debate a nova economia mundial

“Uma iniciativa do setor privado que pretende colocar o Brasil no protagonismo dos debates sobre a nova economia mundial depois da pandemia”, define o jornalista Victor Borges, organizador e presidente do The Global New Economy Forum, evento realizado de 22 a 24 de novembro, em Manaus (Amazonas), reunindo empresários e líderes globais para compartilhar ações de sustentabilidade, geração de riquezas e economia verde. Em entrevista exclusiva ao programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa”, que pode ser visto no YouTube, Borges explica que a essência do fórum é aproveitar o potencial do Brasil de ser plural e cooperativo para unificar os diálogos.

De acordo com o jornalista, a pandemia mudou o mundo, a forma de consumo e de trabalho. “Mudou nosso conceito sobre desperdício e também as oportunidades de negócios. Portanto, a proposta é promover a reflexão em áreas como ESG, sustentabilidade, energias renováveis, segurança alimentar, produção de alimentos, produção de vacinas e agenda do mercado financeiro”, afirma.

O fórum será um ponto de partida para debates futuros pautados nos principais temas tratados aqui. O encontro conta com a participação do presidente do Simpi (Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo), Joseph Couri, no painel Globalização e Acesso para as Empresas a Mercados Internacionais, hoje, às 17h. Mais informações sobre o evento em www.gneforum.org.

Este material éproduzido pelo Simpi (Sindicato da Micro e Pequena Indústriado tipo Artesanal do Estado de São Paulo).