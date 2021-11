Sem LeBron e com reação insuficiente, Lakers são superados pelos Knicks na NBA

24/11/2021 | 08:50



A incrível virada sobre o Detroit Pistons, depois de tirar 17 pontos de desvantagem, passou a falsa impressão que o Los Angeles Lakers mudariam sua história neste início de temporada da NBA. Mas nesta terça-feira, um jogo depois, sem o astro LeBron James, suspenso, a equipe voltou a apresentar erros e acabou derrotada pelo New York Knicks, por 106 a 100. O time da Califórnia conseguiu reagir após ficar 25 pontos atrás, mas cansou no fim e somou sua quarta derrota nos últimos cinco jogos.

Os Lakers começaram sonolentos o jogo no Madison Square Garden, em Nova Iorque. Com somente dois minutos, perdiam por 10 a 0. Sem LeBron e com Anthony Davis no sacrifício, jogando com febre, a equipe não acertava nada.

Em contrapartida, o armador francês Evan Fournier, enfim, voltou a ter uma bela apresentação pelos Knicks. Certeiro e querendo jogo, fez 26 pontos e comandou o time da casa nos três períodos em que atuou. "Podemos ser realmente bons, só temos que confiar em como jogamos. Temos uma maneira de jogar e devemos permanecer com ela", disse o cestinha do time de Nova Iorque.

O bom início transparecia uma partida tranquila. Antes do intervalo, os Knicks chegaram a abrir 59 a 34. Foram ao descanso com 63 a 51. Mas os Lakers tinham Russell Westbrook, que não admitia uma surra daquele jeito e resolveu colocar fogo no jogo.

"Nenhum time quer perder por 10 a 0, mas é um jogo longo e nós lutamos e nos demos uma chance", disse Westbrook, que teve um terceiro período sensacional, no qual anotou 18 dos seus 31 pontos. Ele terminou com um triplo-duplo, ao pegar ainda 13 rebotes e distribuir 10 assistências. Seu crescimento fez a equipe buscar o empate em 79 a 79 após enterrada de Davis.

"Ele estava um pouco esgotado e nós o usamos de maneira diferente", disse o técnico Frank Vogel, sobre Davis. "Tentamos mantê-lo em corridas de sete minutos e ele não jogou em sua rotação normal, então provavelmente teve um impacto (na derrota)."

Mesmo buscando a igualdade, os Lakers jamais conseguiram tomar a dianteira na partida. E viram os Knicks rapidamente retomar a frente. Com Randle no banco por causa da quinta falta, Immanuel Quickley apareceu. Foram 12 pontos no período final para jamais deixar os Lakers virarem.

