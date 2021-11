Cidades de São Paulo decidem cancelar o Carnaval 2022 por conta da covid-19

Redação

Do Rota de Férias



24/11/2021 | 08:58



Diversas cidades do estado de São Paulo decidiram cancelar o Carnaval 2022 por conta do alto risco de transmissão do novo coronavírus em aglomerações. Entre elas está São Luiz do Paraitinga, palco de um dos festejos mais celebrados do Brasil.

Algumas prefeituras divulgaram comunicados alegando que o risco de disseminação da covid-19 ainda é grande e, por isso, optaram por não organizar a celebração do ano que vem. A própria capital paulista ainda não comunicou se haverá ou não desfile de Carnaval em 2022, uma vez que a decisão depende de aprovações de órgãos de saúde.

Cidades paulistas que decidiram cancelar o Carnaval 2022

Entre as cidades de São Paulo que decidiram cancelar o Carnaval 2022 estão Jundiaí e Sorocaba, no interior, além de Ubatuba, no litoral norte do estado.

Confira a lista dos 55 municípios que já anunciaram que não promoverão os festejos no ano que vem, de acordo com reportagem publicada pelo jornal “Folha de S.Paulo”.