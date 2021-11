Ranking dos melhores restaurantes da América Latina traz brasileiro D.O.M. em 3º lugar

Redação

24/11/2021 | 07:55



O brasileiro D.O.M., de Alex Atala, desponta em 3º lugar na lista dos melhores restaurantes da América Latina divulgada pelo 50 Best Restaurants, o Oscar da gastronomia mundial. A casa paulistana está atrás apenas do Central (dono do prato que aparece na foto deste artigo) e do Maido, ambos localizados em Lima, no Peru.

Apesar do nome do prêmio, neste ano a 50 Best Restaurants resolveu selecionar 100 estabelecimentos na América Latina. Dezessete deles são brasileiros.

Além do D.O.M. (3º lugar), o ranking conta com Maní (7º), Casa do Porco (11º), Lasai (22º), Mocotó (23º), Oteque (41º), Manu (49º), Oro (51º), Tuju (54º), Evvai (65º), Fasano (66º), Glouton (68º), Tordesilhas (75º), Soeta (77º) Arturito (86º), Komah (88º) e Corrutela (90º).

Dois desses restaurantes fecharam as portas durante a pandemia, mas reabrirão em breve. O Corrutela voltará a funcionar em dezembro, no mesmo endereço na Vila Madalena, em São Paulo, enquanto o também paulistano Tuju pretende colocar as panelas na ativa em meados de 2022, mas em um novo lugar.

Vale lembrar ainda que a Casa do Porco já tinha sido apontada como um dos 50 melhores restaurante do mundo no ranking global da 50 Best Restaurants, divulgado em outubro. Neste caso, ele é o único brasileiro da lista.

Os melhores restaurantes da América Latina

Confira a lista completa com os 100 melhores restaurantes da América Latina de acordo com o prêmio 50 Best Restaurants: