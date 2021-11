Bruno Daniel recebe últimos insumos

Dérek Bittencourt



24/11/2021 | 00:01



O Estádio Bruno Daniel recebeu ontem os últimos insumos que servirão na parte de finalização da reforma do gramado, que passou de natural para sintético, em obra iniciada há mais de um ano e muito prejudicada tanto pela pandemia quanto por questões financeiras.

Quatro caminhões de areia e dezenas de sacos de borrachinhas foram descarregadas na praça esportiva andreense e ontem mesmo o material começou a ser espalhado por funcionários, que vêm trabalhando enquanto o Sol permite.

Caso não chova nos próximos dias (o que prejudicaria a finalização do trabalho), a ideia é que o campo esteja pronto, inclusive com todas as demarcações, a partir do dia 4 de dezembro.

O custo total da transformação do campo é de aproximadamente R$ 3,7 milhões, pago com recursos da própria Prefeitura.

A partir da entrega, a administração pública andreense buscará providenciar os laudos de segurança, engenharia, condições sanitárias e AVCB.

A intenção da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva é colocar o Bruno Daniel para uso além do Ramalhão no futebol, ou seja, em modalidades como rúgbi e futebol americano.