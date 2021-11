Grêmio e Flamengo empatam e complicam seus objetivos no Brasileirão

23/11/2021 | 23:07



Grêmio e Flamengo empataram, por 2 a 2, nesta terça-feira, em Porto Alegre e complicaram seus objetivos no Campeonato Brasileiro. Enquanto os gaúchos alcançaram os 36 pontos, em 18º lugar, os cariocas, com 67, não se aproximaram como queriam do líder Atlético-MG.

A partida começou fria assim como o ambiente da partida, afinal a Arena estava vazia por causa da punição imposta ao time gaúcho após a invasão no gramado após a derrota para o Palmeiras.

O Flamengo, apesar de representado pelos reservas, mostrou bom padrão e ficou mais tempo com a bola durante os dez primeiros minutos, mas nada foi produzido no ataque. Aos poucos, o Grêmio passou a procurar o campo ofensivo e criou duas oportunidades.

Aos 12, Diego Souza bateu falta para defesa de Hugo Souza. Mas foi aos 16, que os anfitriões tiveram boa oportunidade na cabeçada de Jhonata Robert. A bola passou pelo goleiro do Flamengo, mas Gustavo Henrique salvou quase em cima da linha.

A disputa voltou a ficar morna. O Grêmio esteve muito fraco tecnicamente, talvez pela situação da equipe na tabela de classificação, enquanto o Flamengo não tinha agressividade e só foi incomodar o goleiro Gabriel aos 32 minutos.

Sem um armador de jogadas, o Grêmio praticamente sumiu na partida. Com isso, o Flamengo foi encontrando espaços para finalizar. Rodinei e Diego erraram.

A única forma do Grêmio criar oportunidades era por intermédio da individualidade de seus atletas. Aos 42, Ferreira teve chance no rebote de Hugo, após finalização de Diego Souza, o mesmo atacante que teve um gol bem anulado (impedimento) pelo árbitro.

O segundo tempo deu a impressão de que o Grêmio voltaria mais intenso e logo no primeiro minuto Diego Souza quase abriu o placar. Mas foi apenas ilusão. Quem fez o primeiro gol foi o Flamengo, aos 12 minutos, quando a zaga gremista errou e Vitinho não desperdiçou: 1 a 0. Mais quatro minutos e Jhonata Robert levou o segundo amarelo e foi expulso.

Renato Gaúcho colocou Pedro e Arrascaeta na tentativa de dar ritmo aos dois para a final da Libertadores, no sábado, com o Palmeiras, em Montevidéu. Sem opção, o Grêmio foi à frente, enquanto o Flamengo se posicionou na espera de um contra-ataque para acabar com a fatura. E não deu outra. Aos 28, Kenedy iniciou a jogada e Vitinho fez mais um: 2 a 0.

Mas não deu tempo nem de festejar. Aos 30, Borja surgiu no meio da área par afazer o primeiro e deixar o Grêmio vivo na partida. Aos 36, Ferreira, em belo chute, empatou. Aos 40, Cortez quase virou.

Os últimos 15 minutos foram eletrizantes com o Grêmio tendo pelo menos três oportunidades para virar o placar. Aos 48, foi a vez de Arrascaeta quase marcar.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 2 FLAMENGO

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Rafinha (Vanderson), Pedro Geromel, Ruan e Bruno Cortez; Thiago Santos (Victor Bobsin), Lucas Silva (Alisson), Campaz e Jhonata Robert; Ferreira e Diego Souza (Borja). Técnico: Vagner Mancini.

FLAMENGO - Hugo; Rodinei, Gustavo Henrique (Bruno Viana), Léo Pereira e Renê (Ramon); Gomes, Thiago Maia e Diego (Arrascaeta); Kenedy, Vitor Gabriel (Pedro) e Vitinho (Piris da Motta). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Vitinho aos 12 e 28; Borja aos 30, Ferreira aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Silva, Campaz, Renê, Kenedy.

CARTÃO VERMELHO - Jhonata Robert.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre.