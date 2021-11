Equação quase perfeita

Do Diário do Grande ABC



23/11/2021 | 23:59



Caiu pela metade o número de mortos nas rodovias que formam o Sistema Anchieta-Imigrantes em 18 anos (de 2002 a 2020) e no Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas entre 2011 (quando iniciou operações) e 2020. A redução, segundo especialista em mobilidade, se deve a fatores como a melhoria na fiscalização das vias, maior fiscalização e o desenvolvimento tecnológico dos veículos, principalmente no quesito segurança. Desde 2014 é obrigatório o sistema de freios ABS, que não trava as rodas no momento da frenagem, e os airbags – bolsas que automaticamente são infladas no momento da colisão e que protegem a vida dos ocupantes.



A existência de estradas melhores, principalmente as que são exploradas pela iniciativa privada, e o desenvolvimento de equipamentos que deixam os veículos mais seguros contribuíram para a diminuição dos óbitos. Mas há ainda um fator que, caso fosse colocado em prática, reduziria ainda mais essas tristes ocorrências. Trata-se da conscientização e da melhor preparação dos motoristas e dos demais usuários das vias.



Não é de hoje que autoridades e especialistas falam do péssimo resultado que pode ser gerado pela combinação entre álcool e direção. A recomendação e todas as campanhas educativas sobre o tema são insuficientes para sensibilizar os condutores.



Outro elemento causador de acidentes é a falta de manutenção dos veículos. Sem o cuidado adequado, a máquina falha. E, dependendo do problema, o ser humano – passageiro ou condutor – é que acaba levando a pior. Os pedestres também oferecem a sua parcela de culpa tanto que os atropelamentos são a principal causa de mortes no SAI.



Todos têm responsabilidade na prevenção de acidentes. As concessionárias, que cobram pedágio e precisam agir para minimizar os riscos. Os usuários, que devem respeitar as regras de trânsito. E as autoridades, na punição dos que descumprem as normas estabelecidas.