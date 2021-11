Pelo fim da mordaça em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



Prezado leitor deste prestigioso Diário, o que você pensaria se eu contasse que o vereador que você elegeu não pode sequer escolher um tema para pautar discussão livremente que você leve ao gabinete dele? Em meu primeiro mandato, não consigo me conformar em apenas encenar papel em seu nome, a forma como funciona a Câmara de São Bernardo inviabiliza a livre circulação de ideias e tutela atividade parlamentar de forma vergonhosa. São Caetano, cidade vizinha, para dar exemplo próximo, garante aos vereadores durante a sessão ordinária o direito a cinco minutos de fala sobre tema de livre escolha, desde que obviamente vinculado ao interesse público no município.



Já em Santo André, apesar de regimento interno parecido, o vereador tem três minutos para falar livremente durante o expediente, o que, salvo em raras ocasiões, sempre ocorre, enquanto que por aqui a ordem do dia é prorrogada sempre e o vereador, na prática, acaba cerceado, tornando-se refém dos interesses do prefeito, de seus asseclas e alguns interesses inconfessáveis. Escrevi proposta de resolução antimordaça, que retira a necessidade de autorização do plenário para uso da tribuna para tratar de assuntos de interesse público; que mude o sistema de encerramento de discussão de projetos (hoje, após cinco vereadores falarem, a discussão pode ser encerrada) – segundo o projeto, ao menos três vereadores a favor e três contra devem ter discutido publicamente qualquer tema. Nela também defendo a retirada da necessidade de autorização do presidente para declaração de voto.



A falta de democracia e diálogo é tamanha que foi aprovado na sessão ordinária de 27 de outubro o projeto de resolução 51/2021, que alterou o artigo 199 do regimento interno, que visa retirar a proibição de manifestação de munícipes na tribuna da Câmara. Ora, se esta Câmara reconhece que falta com a democracia até mesmo em relação à manifestação do público, por que não retiraria mordaças regimentais que acometem vereadores? Mudança imediata na relação do prefeito Orlando Morando com o Legislativo é necessária ao avanço das instituições e para salvaguardar papel constitucional dos vereadores, do contrário a casa torna-se mero ornamento, caro aos cofres públicos, e central de despachos de mandos e desmandos de Odorico Paraguassu contemporâneo.



Saber diferenciar entre ‘liderar’ e ‘reinar’ é discussão superada desde 1799 na França, ou seja, há mais de 200 anos, e vale lembrar que aqueles que se apegaram ao Absolutismo não gozaram de futuro nem prestígio no novo regime que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, bem como a consolidação do sistema republicano e da democracia representativa.



Glauco Braido é vereador (PSD) em São Bernardo, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) e empresário.



PALAVRA DO LEITOR

Enem

O Brasil, com este presidente e seus seguidores, virou piada pronta. Na semana antes da primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o presidente disse: ‘O Enem será a cara do governo’. Daí uma das questões aborda a música de Zé Ramalho Admirável Gado Novo, cujo trecho diz: Ê, ô, ô, vida de gado/Povo marcado/Povo feliz’. Sensacional. Perfeito. Parabéns ao pessoal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Lúcio Tiban

Rio Grande da Serra



Gentileza gera gentileza

O STF (Supremo Tribunal Federal) é o poder dos poderes. A sua principal função é respeitar e punir quem desrespeitar a Carta Magna, mas atropela a Constituição sob o olhar complacente do Senado, que, constitucionalmente, é o único órgão que pode punir o STF. Curiosamente existem processos parados no STF contra senadores. Parece até troca de gentilezas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Vazamento

Há mais de dez dias ocorre vazamento de água limpa e potável em ramal da rede de distribuição de água da Sabesp na calçada do imóvel número 206 da Rua José Henrique de Almeida, Jardim Estrela, em Mauá. Sabemos que passamos por grande crise hídrica, minha obrigação é avisar a Sabesp para solucionar o problema, pois o vazamento contínuo ocasiona grande desperdício de recursos financeiros e ambientais. Entrei no site da Prefeitura e lá estavam alguns canais. No 0800 não tive sucesso, pois a gravação direcionava para o mesmo telefone do Whatsapp. No site da Sabesp informava que não existia o imóvel, embora ele exista. Por último, enviei e-mail a agenciamaua@sabesp.com.br, único canal que me enviou resposta. Eu apenas queria comunicar vazamento, ainda maior, pois a vazão havia aumentado. Acredito que empresa pública, com ações no mercado financeiro, pode e deve desenvolver aplicativo simples para que qualquer um possa comunicar um vazamento, cujo custo financeiro é dividido entre todos aqueles que pagam a fatura mensalmente.

Osmar de Souza Lima Júnior

Mauá



Tempo

O tempo voa. O tempo, substantivo comum; e o verbo fugir; dois termos significativos de coisas abstratas. O mundo de Deus é verídico. Em sendo o mundo o universo, verdadeiro, uma realidade fática, Deus também é, porque o universo é único, exclusivo, onipotente, onisciente e onipresente. Portanto, divino. Crer em Deus é conceber-se constituído de corpo, alma e espírito! O homem aperfeiçoado se integra a Deus, tal como materialmente se integra ao universo. A aleatoriedade da vida é tão significativa como é a origem dos sexos, por isso deveria ser aceito como o nascimento das pessoas. O ser humano é constituído de início, gênero e fim. As coisas e criaturas nascem, vivem e morrem. É lei. E nós, seres humanos, como tudo quanto existe, estamos sujeitos às leis do universo, de Deus. A mais notável criatura, dentre tudo o mais, carece de aperfeiçoamento por meio da integração de corpo, alma e espírito. O tempo e o espaço se equivalem. Há quem diga que o espaço é curvo, mas não creio!

Bilac de Almeida Bianco

São Caetano



Brasil vai mal

Não dá para fugir da triste realidade que o Brasil, de Jair Bolsonaro, vai muito mal. Economia estagnada e inflação a terceira mais alta do mundo. O desemprego é o quarto mais alto do mundo! E a pobreza aumentando com mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. Os números divulgados pela imprensa demonstram como o nosso País está abandonado por este presidente, que não respeita a ciência, nem salva vidas nesta pandemia. Para piorar, comete literal crime quando se lixa para proteger as nossas florestas, que neste quesito torna o Brasil um pária. Se tivéssemos governo sério, e dialogando de forma republicana com a Nação, mesmo com a pandemia a nossa situação seria melhor. A realidade é uma só: hoje, com Bolsonaro no poder, estamos órfãos de um governo.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)