Prefeitura de Santo André investe quase R$ 20 milhões com programa de prevenção contra chuvas

Da redação



23/11/2021 | 17:32



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), realizou uma coletiva nessa terça-feira,23 , para apresentar os planos do Programa Operação Chuvas de Verão para a próxima temporada de chuvas que se aproxima.

O programa tem como foco a prevenção de desastres e a rápida solução para caso eles ocorram. A Diretora da Defesa Civil, Priscila de Oliveira, coordenou uma apresentação demonstrando as ações que foram tomadas pelo município para minimizar os danos causados pelas chuvas.

Ações como limpeza de córregos, boca de lobos e manutenção arbóreas foram realizadas durante o ano visando deixar o verão mais seguro para a cidade. O prefeito conta que os investimentos se aproximam de R$20 milhões na manutenção do município para lidar com as chuvas e afirma que pretende continuar realizando ações preventivas para Santo André.

O POCV é coordenado pelo vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB), e terá inicio a partir do dia 1 de dezembro e será concluído no dia 15 de abril.

A Defesa Civil recomenda que se evite tomar riscos desnecessários durante o período de chuvas e em caso de emergência devem buscar auxilio através do número 199.