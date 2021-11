Em mini-documentário, Neymar Jr. fala sobre relação com o pai: Meu pai sempre foi o meu ídolo e sempre vai ser

23/11/2021 | 17:10



Durante o mini-documentário, a relação de Neymar Jr. com seu pai e o filho é mostrada, contando um pouco da trajetória da família. Neymar, pai do jogador, sempre acompanhou o filho nos jogos desde os primeiros dias até ele se tornar um jogador profissional. Hoje mais que pai, ele também é o empresário do craque.

- A dificuldade de ir nos jogos é grande. Na base inteira [quando o jogador jogava em times junior] tudo era financiado pela minha família, eu tinha que me virar, ir um dia antes. Eu saia antes do meu filho sair com o clube para dar tempo de chegar e eu ver o jogo dele.

O jogador destaca que o pai sempre esteve presente nos jogos desde as quadras até os estádios.

- Eu acho que foi um preparo importante para mim no qual ele me conduzia em campo. Ele falava, assoviava. Então ele foi me preparando para eu me tornar quem eu sou.

Neymar pai ressalta que nunca deixou de ser crítico.

- Sempre fui um crítico. Se o Neymar [o jogador] tem muitos críticos, eu fui o primeiro deles. Eu tenho a certeza disso.

A estrela do futebol contou que sua relação com o pai sempre foi muito admirada e que o laço deles também é de amizade.

- É muito leve as coisas entre a gente. A troca de conversas e sabedorias é sempre muito bem vinda. E sempre foi assim, meu pai sempre foi um espelho pra mim, sempre foi o meu ídolo e sempre vai ser. Eu sou muito orgulhoso da nossa relação.

Neymar Jr. ressalta também que a relação dele com o próprio filho, Davi Lucca, de dez anos de idade, é muito parecida.

- Eu tento tratar ele como pai, só que sendo um amigo para que ele possa sempre estar do meu lado da mesma forma que o meu pai me conduziu.

O pequeno Davi Lucca ainda deixa um recado super fofo para o papai:

- Pai que você realize os seus sonhos, que tudo na sua vida seja completado com sucesso.