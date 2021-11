Prêmio São Paulo elege os melhores romances de 2020

23/11/2021 | 17:05



Depois de mais de 30 anos dedicados à poesia, o mineiro Edimilson de Almeida Pereira, que é também professor de literatura na Universidade Federal de Minas Gerais, lançou em dezembro do ano passado seu primeiro romance, O Ausente, pela Relicário. Dias depois, publicou mais dois: Um Corpo à Deriva, pela Macondo, e Front, pela Nós. O de estreia está na final do Oceanos. O terceiro acaba de vencer o Prêmio São Paulo de Literatura como o melhor romance do ano.

Promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, o prêmio elege, também, o melhor romance de estreia. Gaúcha radicada em São Paulo, atriz, roteirista e produtora cultural Morgana Kretzmann ganhou com Ao Pó, publicado pela Patuá. Ela e Edmilson receberam R$ 200 mil cada um.

Nesta 14.ª edição, concorreram 281 romances lançados no País em 2020 - na edição anterior, foram 200 obras. Integraram o júri Eduardo Cesar Maia, Flávio Carneiro, Iris Amâncio, Juliana de Albuquerque, Ketty Valencio, Leo Lama, Luciana Araujo Marques, Paula Fábrio, Paulo Lins e Tom Farias.

LIVROS

Front narra a trajetória de um homem que se constitui a partir dos escombros de uma cidade hostil e monta, peça a peça, o mosaico da sua subjetividade com os estilhaços de uma vivência de violência, abandono e desigualdade. Ao Pó resgata a história de Sofia, que na infância foi vítima de abuso sexual pelo tio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.