7 lugares para celebrar as festas de fim de ano na Flórida

A reabertura das fronteiras dos Estados Unidos para todos os viajantes internacionais totalmente vacinados (com os imunizantes aprovadas pela OMS) animou quem pretendia ir ao país ainda em 2021. Uma boa opção é se organizar para celebrar as festas de fim de ano na Flórida. Abaixo, veja 8 lugares especiais para comemorar o Natal e a chegada de 2022 no estado norte-americano.

Lugares para celebrar as festas de fim de ano na Flórida

1. Ocala

A pouco mais de uma hora ao norte de Orlando, a cidade de Ocala, conhecida como a “Capital Mundial dos Cavalos”, tem uma ampla programação para o fim do ano. A temporada de férias começa oficialmente com o Light Up Ocala, em 20 de novembro de 2021, com a inauguração da árvore de Natal no centro, a iluminação especial das ruas, música ao vivo e eventos festivos.

Em 11 de dezembro acontece o Ocala Christmas Parade, no Silver Springs Boulevard, uma tradição que se repete há mais de 60 anos e mobiliza os moradores da cidade. O tema deste ano será “A Heroes’ Christmas” (Um Natal de Heróis). Outra atração que vai agradar crianças e adultos é a exposição “Trains at the Holidays”, na Webber Gallery, a partir de 18 de dezembro. Além do acervo de imagens e layouts de modelos históricos, estarão em exibição miniaturas de trens e ferrovias com decoração natalina.

2. Legoland, Winter Haven

O fim de ano no Legoland Florida Resort combina shows sazonais, guloseimas saborosas e luzes cintilantes. Os eventos começam em novembro (dias 26 a 28) e seguem durante todo o mês de dezembro (de 4 a 5, 11 a 12, 18 a 19 e 24 a 31). Os visitantes têm a oportunidade de interagir com personagens típicos da data, como Papai Noel, elfos e bonecos Quebra-Nozes. A árvore de Natal de mais de 9 metros de altura encanta pela beleza e pelo show de música e luzes. Já os fogos de artifício enfeitam os céus de 26 a 31 de dezembro. Os eventos estão inclusos no valor de admissão do parque.

3. The Palm Beaches

A pouco mais de uma hora ao norte de Miami, a árvore de Natal de 30 metros é um espetáculo anual que ocorre há mais de 25 anos em Delray Beach. Do final de novembro até o ano novo, os residentes e visitantes podem observá-la na Old School Square Grounds & E., na região central.

Outra atração é o Palm Beach Holiday Boat Parade, que há mais de duas décadas promove um espetáculo de luzes e cores. O desfile de barcos acontece no fim da tarde de 4 de dezembro, na Marina de North Palm Beach, liderado por um show itinerante de fogos de artifício até o término no Jupiter Inlet Lighthouse.

4. Jacksonville

Todo mês de dezembro, Jacksonville, no nordeste da Flórida, celebra o “Winter on the Water”. Os eventos são voltados para a família inteira, com atividades variadas. O Dazzling Nights, de 19 de novembro a 9 de janeiro, por exemplo, é uma experiência interativa no Jacksonville Arboretum & Botanical Gardens. Os visitantes viajam por uma “floresta de luz e neblina” como se estivessem caminhando pela aurora boreal, enquanto o chão se ilumina à medida em que avançam pela trilha.

Já no Deck the Chairs, a atração são as mais de 40 icônicas cadeiras salva-vidas decoradas com luzes e motivos natalinos, que ficarão expostas em uma grande exibição no Seaside Park entre 20 de novembro e 1 de janeiro. O Jacksonville Zoo and Gardens hospeda o seu próprio show de luzes, o ZOOLights, uma exibição com 35 instalações coloridas e festivas que iluminam árvores e formam silhuetas de animais.

5. St. Lucie

O Heathcote Botanical Gardens, em Fort Pierce, a meio caminho entre Miami e Orlando, na costa leste da Flórida, vai se transformar em um jardim iluminado por milhares de luzes coloridas entre os dias 26 de novembro e 29 de dezembro. Trata-se do Garden of Lights, que ocorre às sextas e sábados.

A inauguração da árvore de Natal de Port St Lucie será em 4 de dezembro, às 18 horas, na Tradition Square, com atrações como apresentação de coral, passeios de carruagem e feirinha de artesanato e alimentos. As atividades continuam no dia seguinte, na 33ª edição do Sights & Sounds On Second Parade. Lojas e restaurantes ficarão abertos durante o dia todo e a rua estará repleta de atividades de entretenimento até o aguardado desfile de Natal, que começa às 16h. Depois, está previsto o “The Holiday Lights Spectacular”, show de mais de 100 mil luzes sincronizadas com músicas típicas de Natal, que se repetirá todas as noites até o mês de janeiro.

6. Pensacola

O Winterfest vai levar “neve” para Pensacola, no noroeste da Flórida, entre 21 de novembro e 24 de dezembro. O festival acontece na Plaza Wonderland, no centro da cidade, e oferece várias opções de passeios e experiências imersivas para visitantes de todas as idades. Entre elas, o Polar Express, onde artistas apresentam um show de sapateado enquanto conduzem o público por um tour de bondinho inspirado em uma clássica história de Natal.

O Grinch Tour conta com a participação especial do personagem que ficou famoso por não gostar do Natal, enquanto o Cajun Christmas Experience é uma ótima maneira de conhecer as tradições dos estados sulistas que influenciaram a gastronomia e outros costumes na região, com direito a parada na Vila Histórica de Pensacola.

7. St Augustine

A National Geographic elegeu o “Nights of Lights” como uma das dez melhores exibições de luzes natalinas do mundo. Durante o festival de luzes, que ocorre de 20 de novembro a 31 de janeiro, o centro de St Augustine brilha com a magia das festas de fim de ano – das calçadas aos telhados das casas, edifícios históricos, hotéis, restaurantes e pousadas. São milhares de pequenas luzes que cobrem as construções de arquitetura colonial espanhola e criam uma atmosfera mágica à cidade mais antiga dos Estados Unidos.

O espetáculo é gratuito e se estende por aproximadamente 20 quarteirões. Os dois melhores pontos para admirar a vista e fazer selfies são The Plaza de la Constitución, onde fica a árvore de Natal da cidade, e The Bridge of Lions – ali, a dica é caminhar pela ponte para ver o reflexo cintilante das luzes na água.

