Pix Troco e Pix Saque estreiam segunda-feira; entenda como funciona

23/11/2021 | 16:55



Duas novas modalidades de Pix estarão disponíveis para os usuários a partir de segunda-feira (29): Pix Troco e Pix Saque. Em ambos os serviços, as pessoas poderão retirar dinheiro em espécie nos estabelecimentos autorizados, após fazer um Pix da sua conta para a conta do prestador de serviço de saque.

No Pix Saque, a pessoa retirará toda a quantia que realizou na transação, já no Pix Troco ela vai recolher apenas a diferença junto ao produto que foi adquirido no local.

As novas modalidades Pix Troco e Pix Saque – ofertadas pelo Pix poderão – ser grandes aliadas dos pequenos negócios. De acordo com a 12ª Pesquisa de Impacto da Pandemia do Coronavírus nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), 8 em cada 10 empresas já utilizam esse sistema de pagamento.

O levantamento ainda detectou que as empresas que o adotaram tiveram uma queda de faturamento menor (33% de perda) do que os negócios que ainda não aderiram ao novo sistema (que registraram queda de 44%).

De acordo com o Banco Central, todas as pessoas que já usam o serviço de Pix poderão fazer as transações Pix Troco e Pix Saque. Por questão de segurança, o limite máximo para saques será de R$ 500, durante o dia, e R$ 100 a noite.

Os donos dos estabelecimentos comerciais também poderão regular os valores dos saques ofertados. Caso aconteça de não ter dinheiro em caixa, basta avisar os clientes. Os consumidores poderão fazer gratuitamente até oito transações de Saque e Troco por mês.

Pix Troco e Pix Saque irão beneficiar tanto os usuários que terão mais capilaridade nos pontos de saque de dinheiro físico, quanto os comerciantes que receberão entre R$ 0,25 a R$ 0,95 por operação. Segundo a analista de capitalização e serviços financeiros do Sebrae Cristina Araújo, as modalidades são mais uma inovação no processo de modernização das transações financeiras no país.

“O Pix completou um ano agora em novembro, trazendo inúmeras possibilidades, entre elas os pagamentos instantâneos, a rapidez por funcionar 24h por dia em todos os dias da semana, a melhoria no controle do fluxo de caixa, o aumento da competição entre as instituições financeiras que proporcionam inúmeras vantagens aos consumidores, entre outras”, diz Cristina. “Agora com a opção do Pix Saque e do Pix Troco, mais um benefício, tanto para os pequenos negócios, quanto para os consumidores que poderão usufruir deste serviço, com tarifa zero e no caso dos estabelecimentos, ainda ganharão por isso.”

Micro e pequenos negócios que desejam ofertar Pix Troco e Pix Saque

Operacionalmente, os estabelecimentos comerciais que quiserem oferecer Pix Troco e Pix Saque devem aceitar o Pix como forma de pagamento, assinando contrato bilateral com o participante Pix (seu banco de preferência).

Na sequência, devem definir dia e horário que oferecerão o serviço, limites mínimos e máximos de saques e se poderá ofertar valores trocados ou redondos.

Por fim, a instituição financeira irá gerar um QR Code que deve ser colado em local visível aos clientes. Se o estabelecimento usar algum tipo de automação no caixa, é necessário checar se o software já está atualizado para as mudanças.