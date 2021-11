Mini Anniversary Edition: série especial, limitada a 15 unidades, custa R$ 300 mil

Da Redação

A Mini anunciou o lançamento da série especial Mini Anniversary Edition. Com volume limitado de 15 unidades, importado diretamente da planta de Oxford, na Inglaterra, o modelo será vendido por R$ 299.990.

O Mini Anniversary Edition é homenagem a John Cooper, falecido em 2000. O construtor foi quem identificou potencial no compacto. Ele adicionou mais potência e outros ajustes técnicos a um modelo compacto, leve, com baixo centro de gravidade e com suas rodas posicionadas nas extremidades do carro.

Cooper desenvolveu um modelo ágil, com direção direta e muito divertido ao pilotar. Isso deu origem ao que é chamado hoje de Go-Kart-Feeling – e iniciou a divisão de esportivos John Cooper Works da marca Mini, carregando o seu nome até os dias de hoje.

O design exclusivo e os recursos de equipamento tornam a Mini Anniversary Edition proposta atraente para os fãs do Mini em todo o mundo que são apaixonados pela história esportiva da marca, intimamente associada ao nome John Cooper.

A produção é limitada globalmente a apenas 740 unidades. O número 74 é uma referência ao clássico Mini Cooper, que usou este mesmo número em sua primeira vitória em uma pista de corrida.

Mini Anniversary Edition John Cooper

John Cooper ganhou seu status de pioneiro do automobilismo já na década de 1950 e, com seus carros esportivos com motor central, revolucionou a Fórmula 1. Sua ideia, que ainda é usada hoje, de colocar o motor atrás do motorista em vez de na frente dele, ajudou Jack Brabham a garantir dois títulos do campeonato mundial em 1959 e 1960 em carros de corrida de Fórmula 1 Cooper.

Com sua tendência para soluções pouco ortodoxas, Cooper era semelhante a seu amigo e colega designer Alec Issigonis, que, por sua vez, havia causado uma revolução no segmento de carros compactos com o Mini clássico.

O potencial esportivo do compacto de quatro lugares foi reconhecido imediatamente por John Cooper, que iniciou a construção de uma pequena série de veículos com freios maiores e maior potência do motor, que passou de 34 cv para 55 cv. O Mini Cooper nasceu e se tornou um sucesso.

A marca Cooper e as letras do nome rodeadas por um anel vermelho tornaram-se famosas. Dois anos depois, veio o ainda mais poderoso Mini Cooper S, que lançou as bases para três vitórias gerais no Rally de Monte Carlo em 1964, 1965 e 1967.

Similaridades da história compartilhada do Mini e da Família Cooper podem ser encontradas tanto no exterior quanto no interior dos veículos da nova edição. Como os primeiros carros de corrida projetados por John Cooper eram reconhecidos por sua pintura verde com detalhes em branco, as edições de aniversário do Mini são oferecidas em Verde Rebel metálico.

Como alternativa, a variante metálica Preto Midnight está disponível.

Todos os acabamentos pintados são combinados com teto, capas dos retrovisores exteriores, maçanetas e contornos dos faróis dianteiros e traseiros em branco. Outros elementos de acabamento externos são oferecidos em Piano Black de alto brilho.

Essas características externas são complementadas por listras brancas no capô e uma linha vermelha, um número 74 no capô e nas portas dos veículos da edição, é uma alusão ao início de uma carreira esportiva, já que o clássico Mini Cooper já usava o número inicial 74 quando ganhou sua primeira classe na pista.

A Mini Anniversary Edition combina o conteúdo do John Cooper Works com recursos exclusivos do modelo que enfatizam o caráter esportivo e a consciência das raízes históricas. Por exemplo, a suspensão com amortecimento adaptativo é complementada por rodas de liga leve John Cooper Works de 18 polegadas com design Circuit Spoke de 2 tons.

O logotipo com o nome “COOPER” pode ser encontrado nos frisos das soleiras das portas, nas escotilhas laterais, nos pilares C e no centro da ilustração do volante desportivo Nappa em couro.

O interior inclui bancos esportivos John Cooper Works com acabamento em couro / Alcântara Preto Carbono, pedaleiras em aço inoxidável e acabamentos interiores em Piano Black de alto brilho.

O anel vermelho do logotipo original de John Cooper adorna a tampa do porta-malas e a superfície interna do lado do passageiro. Do lado do motorista, a superfície interna apresenta as assinaturas de John, seu filho Mike e seu neto, Charlie Cooper.

Debaixo do capô, a edição limitada usa motor 2.0l de quatro cilindros com tecnologia Mini TwinPower Turbo, desenvolvido com a expertise de corrida da John Cooper Works, que entrega uma potência máxima de 231cv e um torque máximo a partir de 5.200 giros, com torque plano de 320Nm, entre 1.450 e 4.800 rotações. Com a transmissão Steptronic Sport de 8 velocidades, a marca de 100km/h é atingida em apenas 6,1 segundos.

Como mais uma indicação do caráter exclusivo da edição, o interior da moldura da porta do motorista apresenta um emblema com a assinatura de John Cooper, a nota manuscrita “1 de 740″ e as palavras ” 60 YEARS OF MINI COOPER – THE UNEXPECTED UNDERDOG”.

