Laura Keller fala sobre relação de seu ex marido com atual namorado: De Boa

23/11/2021 | 15:10



Laura Keller mandou a real no Instagram nesta terça-feira, dia 23. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada pelos seguidores sobre a convivência de seu ex-marido, Jorge Sousa, com seu atual namorado, Gustavo Saad. Ela surpreendeu ao revelar que os dois são maduros nesse sentido, ainda mais em relação ao Jorge Emanuel, filho de Laura com o antigo relacionamento.

- Teve uma pergunta que muita gente fez e eu acho normal, plausível, que é como meu ex Jorge tá lidando com toda essa situação. Ontem aconteceu uma coisa muito legal, o Jorge entrou em contato, eu liguei o vídeo, ele falou com o Jorge Emanuel [filho deles] e também com o Gustavo. Legal, né? Ou seja. De boa. O Gustavo falou que tudo bem, que adora o baby, que está aqui para ajudar.

A musa completou a resposta e contou que há chances de os dois homens se encontrarem em breve.

- O Jorge também falou que está tudo de boa, que ficou feliz que o Jorge Emanuel brincou na piscina, provavelmente em breve eles vão se conhecer. Se o Gustavo vai fazer parte da minha vida e do Jorge Emanuel é importante que o Jorge conheça ele. E vamos seguir na maturidade, não é mesmo?

Caso você não saiba, Laura e Jorge terminaram o casamento em dezembro de 2020.