André Gonçalves tem pedido de prisão decretada por falta do pagamento de pensão alimentícia, diz colunista

23/11/2021 | 15:10



Segundo informações do colunista Leo Dias, o ator André Gonçalves tem até 60 dias para se apresentar à Justiça - o artista teve o pedido de prisão decretada após não pagar pensão alimentícia para a filha Valentina Benini, 18 anos de idade.

Valentina é fruto do relacionamento de André com a jornalista Cynthia Benini - ele pagava 4,5 mil reais por mês regularmente, porém ele deixou de arcar com o compromisso em 2007.

A dívida é de 112.0004,33 mil reais, o que com juros e correção monetária, totaliza 352.579,01 mil reais atualmente.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa do ator ainda não se posicionou.