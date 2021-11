Infográficos: Black Friday será sucesso ou fracasso?

Da Redação

Do 33Giga



23/11/2021 | 14:55



Analistas do Picodi.com verificaram como o interesse nas vendas da Black Friday mudou ao longo dos anos e realizaram uma pesquisa entre os usuários da internet para descobrir alguns pontos. Entre eles:

o que os consumidores pensam da Black Friday,

por que algumas pessoas não gostam disso,

quantas pessoas participarão do evento em 26 de novembro de 2021

e quais são as categorias de produtos mais populares entre os consumidores.

Grande queda no interesse

Em 2020, a Black Friday aconteceu pela primeira vez na história durante uma pandemia. Dados obtidos do Google Trends mostraram que o número de pesquisas relacionadas às vendas da Black Friday diminuiu 37% no ano passado. No Brasil, o pico na Black Friday foi em 2019, já o declínio de interesse foi perceptível em 2020.

46% dos entrevistados na pesquisa participaram da Black Friday em 2020. Outros não fizeram compras durante o evento por várias razões:

32% não precisavam de nada,

24% tinham uma situação financeira instável

e 22% esqueceram do evento.

A pandemia também contribuiu para a diminuição do interesse nas vendas na Black Friday: alguns consumidores não acharam os descontos atraentes (16%), enquanto uma parcela menor alegaram a falta de itens interessantes à venda (1%). Além disso, 5% dos entrevistados preferiram evitar lugares lotados.

Porque os consumidores gostam da Black Friday

Os resultados da pesquisa indicam que entre os brasileiros há uma atitude mais positiva do que negativa em relação às vendas na Black Friday. 53% dos entrevistados consideram a Black Friday o melhor evento de vendas do ano, 26% concordam o evento oferece uma oportunidade de fazer um bom negócio e 24% acreditam que durante a Black Friday é possível comprar itens caros com grandes descontos.

Por outro lado, 22% dos brasileiros demonstraram insatisfação, pois acreditam que antes da Black Friday, as lojas aumentaram os preços dos produtos para “reduzi-los”. 10% disseram que os descontos não diferem de outras promoções e 6% consideram que apenas itens desinteressantes ou com excesso de estoque estão à venda.

Black Friday 2021: o que vamos comprar, quanto vamos gastar

75% dos entrevistados na pesquisa pretendem participar da Black Friday este ano. 22% ainda estão indecisos e enquanto apenas 3% não cogitam participar do evento.

Entre os motivos que incentivariam as compras na Black Friday, a possibilidade de obter um desconto em produtos desejados é a mais frequentemente escolhida (64%). Melhores descontos convenceriam 24% dos entrevistados, e um cashback adicional, ou seja, um retorno de parte do valor gasto, encorajaria 6%. Entretanto, 6% das pessoas não seriam convencidas por nada.

A Picodi.com perguntou aos consumidores que planejam participar da Black Friday, quais produtos eles estão mais interessados em comprar.

Em primeiro lugar foram mencionados, eletrônicos e eletrodomésticos (82%), roupas e calçados em segundo (35%) e, cosméticos e perfumes em terceiro (22%). Em média, os consumidores brasileiros estão preparados para gastar R$1.279 em compras na Black Friday, em comparação à R$1.009 em 2020.