Mauá será sede e terá dois times na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/11/2021 | 14:44



Mauá é a primeira cidade do Grande ABC confirmada como sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, com a utilização do Estádio Pedro Benedetti. Além disso, os dois times locais, tanto Grêmio Mauaense quanto Mauá FC, representarão o município na competição, que será realizada em janeiro.

Dirigentes dos dois times foram recebidos pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT), em seu gabinete. Também participou do encontro o secretário de Esporte e Lazer da cidade, José Luis Ferrarezi.

Assim, pela quarta vez na história Mauá será sede da competição, repetindo 1985, 1986 (ambas com o São Paulo FC como mandante) e 2020 (com o Mauá FC como time da casa). Recentemente a Prefeitura fez algumas melhorias no estádio, a pedido da Federação Paulista de Futebol, para receber o torneio.