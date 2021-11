Mônica Martelli participa do Encontro com Fátima Bernardes e fala sobre Paulo Gustavo: -Muita saudade

23/11/2021 | 14:10



Mônica Martelli participou nesta terça-feira, dia 23, do Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo - durante a atração ela lembrou do amigo Paulo Gustavo que morreu em maio vítima de complicações de Covid-19.

- Eu tenho muita dificuldade ainda em entrar em contato com os vídeos do Paulo Gustavo. Fico com muita saudade. Sinto o cheiro dele, a risada dele. A obra dele está aí. Mas aquele amigo que te ligava 10 vezes por dia não tem mais. Às vezes eu sinto a necessidade de ouvir a voz dele, aí eu acesso os vídeos.

- O luto não é a falta, ele é um excesso da presença. Você acorda pensando na pessoa, toma banho pensando na pessoa, vai dormir pensando nele. O Paulo interferia na minha vida em tudo. Fiquei órfã das opiniões dele de trabalho. Todas as decisões eu contava com ele, disse a atriz.

Lembrando que, recentemente, foi inaugurado em Niterói, no Rio de Janeiro, estátuas para homenagear o humorista - e, a atração matinal, ainda mostrou as reações do viúvo de Paulo e da mãe dele ao ver as esculturas.

- É muita emoção. Niterói, cidade que ele nasceu, que eu construí minha família. Ele adorava Niterói, a cidade está dando um carinho muito grande pra ele, pra mim. Só quero agradecer, afirmou Dona Déa, mãe de Paulo.

Já Thales Bretas falou ter se sentido muito acolhido com a homenagem feita pela cidade carioca.

- É um misto de sensações. É um amor, um orgulho, tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria do reconhecimento. Paulo amava muito Niterói. Me senti muito acolhido, revelou o médico dermatologista.