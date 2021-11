Sonia Abrão critica Fátima Bernardes por ausência no Encontro

23/11/2021 | 14:10



Sonia Abrão fez um post para lá de sincero no Instagram na última terça-feira, dia 22 - chamada de Eu Acho, a publicação da apresentadora estava recheada de opiniões polêmicas dela a respeito de acontecimentos recentes na indústria do entretenimento. Um dos tópicos foi as férias de Fátima Bernardes do Encontro, que Sonia afirmou não ver com bons olhos.

Fátima Bernardes precisa decidir se vai ou se fica no Encontro. Mal voltou e já tem férias marcadas de novo. Essa coisa de apresentadora ioiô não é saudável pra o programa! Segura aí, Patrícia Poeta, escreveu.

Caso você não saiba, a apresentadora da Rede Globo passou por uma cirurgia no ombro em outubro e retornou ao trabalho na última segunda-feira, dia 21.

- Como é bom estar de volta, estar aqui com você aqui. A gente sai para fazer uma cirurgia, é difícil. Foram seis semanas. Achava mesmo que não seriam quatro semanas com a tipoia. Quatro semanas com ele aberto, você não pode mexer, gelo e tipoia.

Essa não é a primeira vez que Sonia cutuca a colega de televisão - como você já viu no ESTRELANDO, recentemente, ela comentou sobre o afastamento de Fátima durante o A Tarde é Sua.

- Tem um velho ditado assim: quem muito se ausenta, o pessoal deixa de sentir falta. Acho que ela mesma pode ter se tocado disso [de que o público já está acostumando de ver Patrícia Poeta todos os dias na atração] e antecipou um pouco aí a sua volta, embora esteja com uma semana de atraso da data inicial.