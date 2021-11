Maraisa se manifesta sobre rumores de que teria namorado com uma mulher

23/11/2021 | 14:10



A cantora Maraisa se manifestou sobre os rumores de que já teria namorado com uma mulher. Segundo o colunista Leo Dias, nesta terça-feira, dia 23, boatos sobre o assunto repercutiram na internet após uma fã encontrar uma foto antiga no Instagram da dupla Maiara e Maraisa.

Ainda segundo o colunista, na imagem, Maraisa aparece com as mãos apoiadas na perna de uma mulher chamada Rosi. Para Leo Dias, a artista negou o suposto romance:

Só observo até onde a imaginação das pessoas é capaz de chegar. Só para você saber? Rosi é uma amiga que sempre apoiou a nossa carreira, principalmente no início e, inclusive, trabalhamos juntas até hoje.

No Twitter, Maraisa também negou os boatos e escreveu:

Eu tendo que explicar que minha empresária não é minha namorada e que eu nunca fiquei com mulher a essa altura da vida? e eu posso garantir que existem coisas mais importantes que isso? Eu estou cansada? ao menos me fizeram rir com a matéria!!!! Hahahhahahahhahahaha.