Conheça os três melhores destinos do México para brasileiros

Alguns dos melhores destinos do México figuram entre os lugares mais procurados por brasileiros para viagens internacionais em 2021, segundo o portal Viajanet. Entre eles estão Cancún e Cidade do México. O primeiro é, de fato, bastante turístico, enquanto o segundo é mais procurado como porta de entrada do país ou por quem viaja a negócios.

Além de Cancún, quem vai para o México de férias pode estender o passeio para ao menos outros dois lugares: a Riviera Maya, bem pertinho do famoso balneário, e Los Cabos, já do outro lado do país, banhado pelo Oceano Pacífico. Ambos são destinos de praia e contam com ótimos hotéis.

Os melhores destinos do México para brasileiros

Os melhores destinos do México para brasileiros que viajam a lazer são:

Cancún

Riviera Maya

Los Cabos

Cancún

Cancún está localizado na Península de Yucatan. Quem viaja para lá encontra uma vida noturna agitada, que reina entre as opções disponíveis em todo o México. Há ainda boas praias para relaxar, sempre com vista para o horizonte azul do Mar do Caribe.

Para quem gosta de surfe, por exemplo, a Playa Gaviota Azul é uma das melhores opções. As ondas não são grandes, mas permitem a prática do esporte.

Pertinho dali está a Playa ChacMool, onde o mar também é agitado. Por lá, há barracas e restaurantes onde você pode desfrutar um “antojito”, as típicas comidas mexicanas vendidas nas ruas.

A Playa Marlín, por sua vez, oferece uma experiência mais privada. Já a Playa Delfines tem uma ampla vista, ideal para o mar azul da região. É lá que fica também o emblemático sinal colorido “Cancún”, ótimo para fotos.

Há diversos outros passeios que podem ser feitos em Cancún, um dos melhores destinos do México para brasileiros. Lá também não faltam boas opções de resorts all inclusive, como o Hard Rock Hotel Cancun.

Riviera Maya

De frente para as águas turquesa do Mar do Caribe, a Riviera Maya é uma extensão e tanto de uma viagem a Cancún. Trata-se de um dos melhores destinos do México justamente por unir belas praias a áreas onde é possível sentir a cultura local de forma mais presente.

Ali estão belos trechos litorâneos, omo a praia Akumal, com areia fina. Trata-se de um lugar dá para descansar à sombra dos coqueiros enquanto se observam tartarugas e outros animais marinhos.

Há muitas opções de hospedagem na região, como o UNICO 20° 87° Hotel Riviera Maya. O resort explora a cultura local em todos os detalhes, até mesmo na gastronomia.

Los Cabos

Já na costa do Pacífico mexicano, o visitante poderá pisar na areia macia de Cabo San Lucas e caminhar em direção à água visualizando um imponente arco ao fundo. A formação é um dos destaques da Playa del Amor, muito visitada pelos brasileiros.

Não faltam passeios na região para fazer em catamarãs, veleiros, lanchas e outras embarcações de luxo. Todas as opções incluem lindas vistas para o pôr do sol, por isso são mais concorridas ao fim dos dias.

No Cabo San Lucas, uma das cidades da região, destaca-se a gastronomia “fusion” do chef Nobuyuki “Nobu” Matsuhisa. O restaurante fica no conceituado Nobu Hotel Los Cabos, um dos sofisticados resorts de Los Cabos.

Uma vez neste que é um dos melhores destinos do México, não deixe de visitar a Praia de Balandra, com águas rasas e lar de uma grande variedade de vida marinha. Com tempo, vale a pena também ir à Playa el Divorcio, com mar agitado e diversão garantida.