Claudete Troiano tem problema de saúde e é substituída por Alinne Prado no Vou Te Contar

23/11/2021 | 13:10



Os telespectadores que acompanhavam o programa Vou Te Contar, da Rede TV, na manhã desta terça-feira, dia 23, certamente se surpreenderam ao encontrarem Alinne Prado no comando da atração no lugar de Claudete Troiano. Acontece que, de acordo com Alinne, Claudete teve um problema de saúde e precisou ser substituída.

Pouco antes do programa ir ao ar, Prado usou suas redes sociais para comentar sobre a substituição:

- Já estou aqui cedinho, porque hoje eu vou estar apresentando o Vou Te Contar da Claudete Troiano. A Claudete está com um probleminha na garganta, e ela me deu a honra então de apresentar o programa aqui no lugar dela, estou pedindo licença aqui para entrar no programa.

Já na abertura da atração, Alinne voltou a comentar sobre a saúde de Troiano ao explicar para os telespectadores sua presença no programa:

- Você de casa deve estar se perguntando: Cadê a Claudete Troiano? Primeiramente, com muita honra eu estou aqui neste lugar ocupado todas as manhãs por esta rainha, a Claudete, essa mulher que tem tanta história e uma estrada linda. Claudete está com um probleminha na garganta, então vamos desejar vibrações positivas para amanhã ela estar aqui de volta. Enquanto isso, eu estou aqui!

Procurados, representantes do canal não comentaram sobre o assunto.