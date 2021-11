Marina Ruy Barbosa admite preferência por relacionamentos maduros: Gosto de relações onde eu aprendo

23/11/2021 | 12:10



Marina Ruy Barbosa decidiu bater um papo sincero com seus seguidores! Através do Stories do Instagram, a atriz abriu uma caixinha de perguntas e mandou a real sobre diversos assuntos, com direito a textão e sinceridade.

Logo de cara, a artista de 26 anos de idade foi questionada se tem uma preferência por se relacionar com pessoas mais maduras que ela. Vale lembrar que, atualmente, ela está se relacionando com Guilherme Mussi, que tem 39 anos de idade - 13 a mais que Marina.

Diante disso, a ruiva acabou fazendo uma grande reflexão sobre como gosta de viver suas relações, seja no aspecto romântico ou de amizade, destacando que procura sempre conviver com pessoas verdadeiras:

Acho que depende... Mas eu realmente tenho muitas amizades com pessoas mais velhas do que eu. Eu gosto de relações onde eu aprendo, sabe? E pessoas com mais experiência - normalmente - acabam me trazendo mais repertório e aprendizados? Claro que existem várias exceções e pessoas super interessantes de todas as idades. Mas eu priorizo relações, amizades verdadeiras, que não sejam superficiais, convenientes?

Em seguida, ela comentou sobre como trata suas próprias amizades, admitindo que por vezes se decepciona por esperar algo que as pessoas não tem a oferecer:

E sou MUITO leal com os meus sabe? E isso é bom, mas minha intensidade também me machuca às vezes. Sabe aquilo de expectativa x realidade? Ou o não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você? Eu sou MEGA transparente e não escondo o que sinto... E, às vezes, a maioria das pessoas têm atitudes mais políticas e vão escondendo os sentimentos para manter as coisas ou aparências. Eu sou o oposto. Eu sempre falo e exponho o que sinto.

Outro internauta afirmou que a atriz é uma inspiração, e questionou como ela consegue conciliar tantos afazeres - como sua carreira artística, sua vida pública e também a marca de roupas que possui, Ginger. Ruy Barbosa, no entanto, entregou que nem sempre lida com as coisas de modo tão sereno quanto aparenta nas redes sociais.

Acho que nem sempre consigo conciliar com equilíbrio. Muitas vezes você acaba tendo que abrir mão de certas coisas. Mas acho que tudo depende do momento? Prioridades naquela fase da vida. Acho que já errei um pouco a mão em relação a trabalhar e deixar de dar atenção para algumas pessoas que eram importantes para mim. Mas sou muito nova e acho que agora também é a hora de ralar bastante para conquistar os sonhos e depois naturalmente dar uma pisada no freio.