Sabrina Petraglia anuncia que está grávida pela terceira vez: Tão feliz com esta nova aventura.

23/11/2021 | 12:10



Sabrina Petraglia anunciou que está grávida pela terceira vez! No dia 23 de novembro, a atriz, que é casada com Ramón Velázquez, contou a novidade em uma publicação do Instagram:

Tenho uma super notícia hoje para vocês: estamos grávidos mais uma vez!!! O terceirinho está chegando, e estamos muito felizes!!! E agora a minha vida se encheu de amor mais uma vez, para quem não pensava em ter filhos, três acho que é um bom número, né? Rs. Dá um frio na barriga... mas estou tão feliz com esta nova aventura! Que venham mais madrugadas e dias de amor.

Já em entrevista para a revista Marie Claire, a atriz, que já é mãe de Gael e Maya, contou que sofreu um aborto espontâneo antes desta gestação:

A ideia era começar a tentar [engravidar] quando a Maya fizesse um ano. Só que no mês seguinte engravidei. Depois de sete semanas eu perdi, tive um aborto espontâneo. Fiquei muito arrasada e percebi que eu queria ter. Não vou ficar tentando, mas também não vou por o DIU. No mês seguinte já estava grávida, nem acreditei. Fiz o primeiro ultrassom, vi que tinha dois descolamentos e risco de aborto de novo, então segurei bastante tempo essa informação. Foi um misto de meu Deus, e agora três filhos, o que vai ser de mim, nunca mais vou dormir na vida [risos], com vou ter uma família grande, vai ser uma delícia, uma farra.

Sabrina ainda contou que não sabe o sexo do bebê:

Não sei ainda, como eu enjoei, estava achando que era menina, mas agora já estou achando que é menino, pelo formato da barriga. O Gael eu achava que era menina e a Maya eu achava que era outro menino, errei os dois, então eu ainda não sei, mas pretendo saber em breve. Eu fiz a sexagem e vou fazer uma brincadeira com a família para revelar, acho que vai ser divertido. Quero um nome curto, simples, mas a gente ainda não tem ideia.

A atriz também afirmou:

Eu sou apaixonada pela minha profissão, morro de medo das pessoas me verem: Agora ela é só mãe. Não, sou uma mulher que está formando uma família e que é apaixonada pelo que faz. Acho que a vida é um equilíbrio e esse pilar profissional é muito importante para mim também, essa individualidade.