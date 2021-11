Ingram Micro, IBM e Genesys oferecem solução integrada de serviço ao cliente

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/11/2021 | 11:55



A Ingram Micro Brasil anunciou que está distribuindo uma solução que pode transformar a relação de varejo com os consumidores digitais. É um ecossistema baseado em resultados, fruto da combinação das tecnologias Genesys Cloud, para o atendimento omnichannel, com IBM Watson Assistant, para a criação de estratégias de serviço ao cliente usando inteligência artificial (IA).

“A pandemia impulsionou a inserção de novos compradores no ambiente digital e aumentou a relevância de uma estratégia bem estruturada. A verdade, porém, é que há décadas as empresas querem estar disponíveis a todo o momento, tanto para atividades de vendas como relacionamento e apoio ao cliente. Com o advento e melhoria das plataformas de IA e do serviço omnichannel, para além da disseminação de aplicações como WhatsApp, ter uma conversa autônoma tornou-se tecnológica e economicamente viável”, diz Rodrigo Marcondes, Country Manager da Genesys.

Segundo Roberto Gero, diretor de Advanced Computing da Ingram Micro, o ecossistema criado pelas três companhias resultou em uma base sólida para as empresas que operam no varejo brasileiro alcançarem o sucesso das métricas de Customer Experience, como NPS (Net Promoter Score), CES (Customer Effort Score) e CSAT (Customer Satisfaction).

“Combinando a IA conversacional com Machine Learning, capacidades de speech-to-text e integração com uma plataforma omnichannel e CRM, podemos ajudar as companhias a melhorar a resolução logo no primeiro contato, e também permitir que as pessoas se concentrem em empregos de maior valor. Isto reduz custos, melhora a experiência do cliente e aumenta sua satisfação”, explica Marcela Vairo, diretora de Dados, AI Apps e Automação da IBM Brasil.

É válido destacar que, hoje, existe uma oportunidade crescente para as empresas que operam no setor de varejo no Brasil utilizarem dados e IA para transformar o serviço ao cliente. De forma geral, a integração de soluções complementares de atendimento de Ingram Micro, IBM e Genesys visa ajudar as companhias a construírem em escala e a melhorarem o envolvimento do consumidor e os resultados da experiência.