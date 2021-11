Smartphone é o produto mais desejado para a Black Friday

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/11/2021 | 11:55



Celular é o produto mais desejado para a Black Friday. De acordo com levantamento do Google, o termo aparece com maior volume de buscas considerando todas as categorias de varejo. Outros itens relacionados ao universo dos eletrônicos também têm destaque, como notebooks e TVs.

“Os celulares são, tradicionalmente, o produto mais desejado para a Black Friday entre os brasileiros”, diz Thomas Suzaki, analista de insights de varejo do Google Brasil. “Como esses aparelhos foram muito usados na pandemia, por conta do trabalho e estudo a distância, há uma demanda dos consumidores por trocar ou atualizar seus equipamentos”, completa.

Apesar do grande volume de buscas, o smartphone não é o produto que está apresentando maior crescimento no interesse. Veja a lista dos principais produtos associados ao termo “Black Friday” que tiveram maior crescimento em buscas entre 7 e 13 de novembro, na comparação com a semana anterior:

Nintendo (+326%)

Games (+131%)

Notebook gamer (+130%)

PSN (+107%)

iPhone 13 (+106%)

Caixa de som (+103%)

Monitor (+103%)

TV Smart (+86%)

Smartphone (+86%)

Celular (+86%)