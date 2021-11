Edu Guedes relembra acidente de carro: - Eu não sabia que condição eu tinha

23/11/2021 | 11:10



O chef Edu Guedes, que sofreu um acidente de carro em 2020, comentou sobre o assunto no programa The Chef da última segunda-feira, dia 22.

Edu relembrou a situação, na qual teve que fazer uma cirurgia no braço, mas ainda assim foi contratado depois do acidente para comandar um programa sobre culinária:

- No ano passado eu tive um acidente, no começo do ano eu não sabia que condição eu tinha para cozinhar. Agradeço demais ao grupo Bandeirantes, que me contratou no momento que eu tinha muito pouco do meu braço. Vou chutar, talvez, na época, 10% que eu tinha em um braço, e era o braço que eu mais usava.

O chef ainda revelou que conversou com o Johnny Saad, um dos chefes da emissora, sobre o assunto:

- Eu falei isso, eu repeti algumas vezes para o Johnny. Tem certeza que querem me contratar assim? Eu tinha possibilidade desse braço não voltar. Hoje, eu tenho 60% de força. Algumas coisas me faltam, para dirigir, eu não sinto daqui para baixo [do cotovelo para baixo].

Por fim, ele conclui:

- Eu sou muito grato de estar nesse grupo porque me contrataram nesse momento, sem saber se meu braço iria voltar. Se você olhar em estatística, menos de 10% volta dessa forma. Eu tive que me adaptar. É diferente tudo para mim, cozinhar, correr de carro? Mas, a gente sempre tem que acreditar na gente.